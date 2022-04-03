Братские могилы, связанные тела детей, пепел: как Россия совершила геноцид на Киевщине– фото 18+

Вечером 23 февраля Буча, Ирпень, Гостомель, другие города и села Киевской области были полны жизни и надежды. Люди уснули в своих мирных домах, а проснулись в аду.

К утру 24 февраля началось полномасштабное вторжение России в Украину. Оккупанты планировали захватить украинскую столицу – город Киев, напоминает 24 канал.

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Благодаря героизму украинских защитников российские военные не могли прорваться в столицу. Зато обезумевшие российские палачи устроили геноцид на территории области.

Генштаб ВСУ 2 апреля сообщил, что Киевщина окончательно освобождена от российских оккупантов.

К сожалению, сотни людей этого уже не увидят. Мужчины, женщины, пожилые люди, дети заснули вечным сном в братских могилах, на стихийных кладбищах, прямо на обочинах родных городов. Жестокости российских оккупантов испугались бы даже дикие звери.

Братские могилы в Буче

Поданные в материале фото и видео могут вас шокировать. Однако мы обнародуем их, чтобы весь мир знал, что "Бучанская резня" – геноцид, который Россия устроила против украинского народа.

Трагедия Бучи – города-героя – одна из самых черных страниц в истории Украины. Кадры из освобожденного от российских военных города шокировали весь мир.

Резня в Буче – на страницах всех мировых СМИ / Телеграм SPRAVDI

Анатолий Федорук – мэр Бучи – 2 апреля сообщил, что как минимум 280 человек похоронены в братских могилах. Тела убитых украинцев и украинок лежали прямо на улицах города. У многих жертв геноцида, совершенного россиянами, – связаны руки.

На некоторых телах – специальные повязки. Люди пытались показать оккупантам, что не имеют оружия и не представляют угрозы.

Сильно разрушенные улицы города усеяны трупами. Среди погибших был даже 14-летний мальчик. На многих телах были повязки, которыми люди показывали оккупантам, что у них нет оружия. Все эти люди были расстреляны – им стреляли в затылок,

– рассказал мэр Бучи.

В освобожденной от оккупантов Буче тела погибших находят на улицах / Фото 18+ Reuters, AP

Погибшие на улицах родного города / Твиттер Михаила Подоляка

Зверства российских военных никогда не забудут и никогда не простят / Твиттер Михаила Подоляка

Перед смертью людей пытали / Твиттер Михаила Подоляка

"Всех молодых, здоровых просто расстреливали"

Дмитрий Комаров побывал в освобожденной Буче. Журналист рассказал, что российские военные целенаправленно истребляли гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кто-то из них – ехал на велосипеде. Кто-то шел пешком, ища спасения. Но они все остались на улицах своего города.

"Бедные люди. Очень много тел. Это слезы и боль. Все молодые, здоровые просто расстреливались", – рассказал Комаров.

Цинизм и варварство российских оккупантов достигли абсолюта зла. В МВД Украины рассказали, что многие тела местных жителей – заминированы.

Первые кадры из освобожденной Бучи: смотрите видео

"Множество расстрелянных авто с надписью "дети"

Журналист Евгений Назаренко рассказал, что убегая из Бучи, российские военные оставили множество расстрелянных автомобилей. На большинстве из них – надпись "дети".

Важно – В Буче множество расстрелянных авто с надписью "дети": смотрите видео

"Детское питание не передавайте, детей почти всех убили"

Жертвами российских оккупантов стали сотни людей. Среди них много детей. Они уже никогда не узнают, как это взрослеть и осуществлять свои мечты. Огонек их жизни потушили российские оккупанты, ворвавшиеся на чужую землю.

Бизнесмен Гарик Корогодский обнародовал жуткое сообщение. В Бучу попросили не передавать детское питание.

"Детей нет, почти всех убили", – объяснил бизнесмен.

"Женщин пытались сжечь на обочине"

В Минобороны обнародовали жуткое фото, сделанное в Киевской области. Обнаженные тела женщин лежат на обочине. Российские изверги пытались их сжечь.

Тела женщин пытались сжечь / Минобороны Украины

Буча после освобождения от российского террора: смотрите видео

В Ирпене – как минимум 200 погибших

В Ирпене пока не могут назвать окончательное количество убитых. Когда в город вошли герои ВСУ, на улицах лежали тела убитых, а по улицам блуждали растерянные собаки. Российские войска уничтожали на своем пути все живое.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что погибших находят каждый день. Число жертв уже превысило 200 человек. В то же время это не окончательная цифра.

Мы каждый день собираем по улицам тела наших жителей. Под завалами тоже есть тела погибших, их начнем разбирать,

– сказал он.

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Освобожденный Ирпень – какая сейчас ситуация в городе: смотрите видео

Российские военные пытали и насиловали своих жертв

Советник Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что освобожденные Буча, Ирпень и Гостомель представляют собой картинку из постапокалиптического ужастика.

Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских войск – изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины,

– рассказал Алексей Арестович.

На телах многих жертв – следы пыток.

Журналист Евгений Спирин рассказал, что перед убийством связывали руки даже детям.

Зверское убийство семьи Сухенко

Российские военные замучили Ольгу Сухенко – старосту Мотыжина, а также мужа Игоря и их сына Александра. Семью похитили еще 23 марта.

Тела Ольги и Александра были найдены в братской могиле. Погибшего Игоря нашли в канализационном люке.

Ольга, Игорь и Александр / Фото из соцсетей

Реакция украинской власти

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях фотографии убитых в Буче. Украинский лидер отметил, что еще на саммите НАТО, состоявшемся 2 – 4 апреля 2008 года, могли предотвратить войну в Украине и зверства россиян. Однако этого не произошло. Поэтому Россия напала на Украину. Также президент призвал матерей российских солдат посмотреть, каких палачей они вырастили.

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда и международных организаций приехать в Бучу как можно скорее и собрать доказательства военных преступлений России. Министр заявил, что резня в Буче доказала: ненависть россиян к украинцам выходит за пределы всего, что видела Европа со времен Второй мировой войны.

Алексей Арестович

Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что мир должен ужаснуться тому, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. В то же время в других городах, где сейчас окопался враг, ситуация, к сожалению, может быть не лучше.

Михаил Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил: то, что российские оккупанты сделали с мирными людьми в Буче, Ирпене и Гостомеле, является настоящим адом 21 века. Мир получил тотальный неописуемый страх античеловечности. Подоляк призвал "лидеров Европы" еще раз взглянуть на тысячи разорванных, изнасилованных, сожженных украинцев.

А теперь еще раз скажите всему миру о том, что Россия – это нормально, это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинову. Посмотрите и скажите. Или отвлекитесь. Ведь главное – не спровоцировать. А они пусть массово режут украинцев,

– заявил Подоляк.

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России не удастся скрыть зверства

Между тем Минобороны России лжет, что якобы во время пребывания российских оккупантов в Буче не пострадал ни один мирный житель. Однако скрыть свою причастность к зверствам не удастся. Весь цивилизованный мир шокирован действиями российских извергов.

В частности, президент Европейского совета Шарль Мишель запустил в твиттере хештег "бучанская резня". Политик подчеркнул, что он "шокирован ошеломляющими фотографиями зверств, которые российская армия совершила в освобожденной Киевской области".

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее страна сотрудничает с партнерами, чтобы собрать информацию о военных преступлениях для Международного уголовного суда.

Вооруженные Силы Украины и герои из ТрО мужественно защищают Украину от российских оккупантов. Защитники и защитницы освобождают города и села, борются за каждый клочок земли. Украина – обязательно победит. Оккупанты заплатят за геноцид, который совершили против украинского народа.

Не простим! Кадры зверства оккупантов в Буче: смотрите видео

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память. Не забудем. Не простим.