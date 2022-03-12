"Бросили как кусок мяса": у россиян забирали телефоны и уверяли, что в городах нет гражданских

У нас очередное раскаяние русского военного. Старший сапер, под Николаевом сдавшийся в плен, откровенно рассказал, куда и для чего их отправляли.

22-летний военный заметил, что сначала ехал на учения. После этого они пересекли границу, чтобы принять участие в якобы миротворческой операции.

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Но очень скоро он понял, что едет убивать, а не спасать

В течение шести дней военный вместе с другими служащими передвигался по нашей стране. До тех пор, пока не добрался до Николаевщины. Там российские военные встретились с нашими ВСУ и сдались. Через неделю в Украине пленник понял, что едет не спасать мирное население, а убивать его.

Я понимаю, в какую беду меня затащили. Я больше не вернусь в армию. Они обманули нагло и бросили, как кусок какого-нибудь мяса,

– подчеркнул он.

Сапер также добавил, что перед тем у них забрали телефоны, так что новостей они не знали. Равно как и не знали реальной ситуации в Украине. Вместо этого командование убеждало, что мирных жителей в населенных пунктах нет. И именно это его настораживало больше всего, ведь люди все-таки были.

Смотрите видео признания русского пленника:

Перед тем как сдаться, военные поняли, что ракеты летят, но не по военным объектам. Они улетают в мирное население Украины.

Военный отметил, что под Одессой морские пехотинцы отказались покидать судно. 600 бойцов начали бунт, ведь понимали, что происходит.

У нас не было никакой информации. Но когда мы уже все поняли, нас не пустили назад. Нам сказали, что нас убьют сзади, если мы вернемся. Единственный вариант, который был – сдаться,

– добавил пленник.

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