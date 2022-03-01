Евросоюз будет вести экономическую и финансовую войну против России, – глава Минфина Франции

Глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну против России.

Он заявляет, что санкции ЕС повлекут аварию российской экономики.

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Глава Минфина Франции считает, что санкции, введенные против России, чрезвычайно эффективны.

Мы ведем с Россией тотальную экономическую и финансовую войну. Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики,

– заявил Брюно Ле Мэр.

Добавим, что 28 февраля стал историческим для нашего государства. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. 8 стран – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Польша, Словакия и Словения уже поддержали немедленное предоставление Украине членства в ЕС.

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