Він заявляє, що санкції ЄС спричинять аварію російської економіки.

До теми Зареєстрували заявку на членство України в ЄС: процедура розгляду вже розпочалась

Голова Мінфігу Франції вважає, що санкції, запроваджені проти Росії, надзвичайно ефективні.

Ми ведемо з Росією тотальну економічну та фінансову війну. Ми збираємося викликати колапс російської економіки,

– заявив Брюно Ле Мер.

Додамо, що 28 лютого став історичним для нашої держави. Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 8 країн – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Польща, Словаччина і Словенія – вже підтримали негайне надання Україні членства в ЄС.

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