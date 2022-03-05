Галкин с Пугачевой покинули Россию: они были пройти войны с Украиной

Российская пропаганда не смогла подействовать на известных звезд в Москве, поэтому супруги Максима Галкина и Аллы Пугачевой покинули Россию. Они вылетели из России с детьми – Елизаветой и Гарри.

На десятый день войны России с Украиной в сети все больше стали публиковать новости о том, что российские знаменитости покидают свою страну из-за запрета свободы слова и санкций. Пока информация о вылете Пугачевой и Галкина не подтверждена, поскольку ее публикуют в разных российских СМИ и телеграмм-каналах, однако звезды ее и не опровергли.

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Говорят, что супругов с двумя маленькими детьми в последний раз видели 28 февраля в аэропорту "Внуково" в Москве. Известно, что Алла Борисовна всю жизнь боится полетов на самолетах, поэтому обычно предпочитала движение на поездах. На такой шаг семья решилась, вероятно, потому, что Максим Галкин поддержал Украину после объявления войны России.

В первый день наступления, 24 февраля, он опубликовал в инстаграмме черное фото и написал, что "с самого утра – на связи с родными и друзьями из Украины". Он не мог передать словами, что чувствует и как это могло произойти. "Не может быть оправданий войне! Нет войне!" – писал мужчина.

Его поддержали десятки коллег и россиян в комментариях, но такое заявление глубоко обеспокоило российские власти, из-за чего российские федеральные телеканалы мгновенно убрали из эфиров рекламу банка "Уралсиб" с участием Максима Галкина. Впоследствии мужчина заявил, что создал телеграмм-канал, чтобы собрать там своих подписчиков "на всякий случай".

В частности, телеведущий опубликовал 2 дня назад видео, где на одном из российских региональных каналов показали, как россияне осуждают его позицию по войне России с Украиной и сдают билеты на концерт, который должен был состояться 14 марта. В комментариях коллеги и подписчики пошутили, что "хорошая постановка на камеру" и поблагодарили мужчину за сознательную позицию.

Позиции Галкина и Пугачевой по отношению к Украине

В ноябре 2021 года Галкина включили в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Объяснений так и не назвали. В России юмористы считают "публичным лицом достаточно либеральных взглядов": он выступал против принятия законов о запрете так называемой "пропаганды гомосексуальности", критиковал в своих шоу российские власти и Путина, однако по меньшей мере один раз посещал аннексированный Россией Крым после марта 2014 года.

Что касается Аллы Пугачевой, то, несмотря на ее заслуги перед Россией, в 2014 году она выражала поддержку Украине как жертве агрессии, и говорила "кто не понимает – тот москаль". В марте 2014 подписала обращение против травли Андрея Макаревича за его политические взгляды: поддержку Украины и выступления против аннексии Крыма Россией.