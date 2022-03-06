Ивлеева, Дудь и Оксимирон: какие российские блоггеры выступили против войны с Украиной

Война, которую Путин начал в Украине, действительно не нужна ни украинцам, ни россиянам. Путь ее окончания состоит в одном – нужно громко говорить и выходить на митинги. К сожалению, обычные россияне опасаются это делать, поэтому начать должны лидеры мнений, которыми в современном мире есть блоггеры.

Сначала инстаграмные миллионники отмалчивались, однако через несколько дней войны таки высказались о войне, пишет 24 канал.

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Назовите вещи своими именами

Многие российские блогеры еще 24 февраля начали выставлять в своих соцсетях картинки с голубями, добавляя хештеги "нет войне", "за мир" и т.д. При этом прямо не говорили, что Путин начал войну против Украины и что именно Россия должна немедленно вывести свои войска.

То есть большинство избрало позицию молчания. Лишь единицы блогеров набрались храбрости и рассказали своим подписчикам правду.

Настя Ивлеева

Блогер и ведущая Настя Ивлеева, имеющая в инстаграме 19 миллионов подписчиков, признала, что в Украине сейчас происходит настоящая катастрофа. Она объяснила россиянам, что в этой войне гибнут мирные люди, рушатся города. Также Ивлеева вспомнила о погибших русских солдатах, чьи смерти так старательно скрывает власть.

Мы стали свидетелями этой катастрофы. Простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга. Я с надеждой ждала переговоры, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, до которых, я надеюсь, обе стороны хотят дойти,

– написала ведущая.

Блогер обратилась к российским властям с просьбой как можно быстрее прекратить военные действия на территории Украины. Она призвала Кремль остановиться и совершить новый раунд переговоров.

Юрий Дудь

Журналист Юрий Дудь имеет 5 миллионов подписчиков в инстаграме и почти 10 – в ютубе. В России его считают авторитетным лидером мнений, поэтому все ждали его высказывания. В конце концов Дудь подчеркнул, что эту войну следует немедленно прекратить. Журналист ясно констатировал: Путин вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну. Он даже объяснил, почему кремлевский руководитель сделал это.

Российские власти все последние годы это достоинство тщательно размывали, но в последние дни просто шарахнули по нему кислотой: войну с Украиной нельзя называть "войной", критики вторжения в Украину – предатели. Почему так происходит – понятно: люди Путину уже давно не нужны,

– подчеркнул Дудь.

Блогер акцентировал внимание на лжи, что россияне обстреливают только военные объекты. Дудь рассказал россиянам, что по данным ООН уже есть сотни погибших мирных жителей. Кроме того, блоггер предупредил своих сограждан о крахе экономики из-за санкций.

"Путин еще в сентябре 2021 года назвал главным врагом России бедность, но уже через пять месяцев торпедировал экономику нашей страны и обрек значительную часть населения не на бедность, а на нищету", – подчеркнул журналист.

Oxxxymiron

Рэпер Oxxxymiron после начала боевых действий записал видеообращение к россиянам. Он назвал войну в Украине катастрофой и преступлением, признав, что напала Россия.

Я сегодня не ограничусь словами о том, что я "за" мир и "против" войны, потому что на словах всегда все "за" мир и "против" войны. Однако это не мешает вести захватнические войны. Я именно против той войны, которую сейчас развязала Россия против народа Украины.

– подчеркнул рэпер.

Он добавил, что россиянам не объясняли, что это не агрессия. Им врали, мол, это защита – чтобы Украина не вторглась на территорию России.

Oxxxymiron многократно выступал в Украине с концертами. Он подчеркнул, что происходящее – это огромная боль для него и всех друзей из России. Рэпер перенес концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

"Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты и пока погибают люди", – подытожил исполнитель.

"Нежный редактор"

Блогер Татьяна Мингалимова, имеющая миллионный ютуб-канал "Нежный редактор", тоже не смолчала. Она признала, что Украина никогда не простит россиян. Это безвозвратное событие.

Я не хочу видеть слезы наших соседей! Людей из своей уникальной страны. Не хочу, чтобы гибли люди!

– подчеркнула Мингалимова.

Блогер добавила, что ей стыдно за своих коллег, молчащих, когда их соседи прячутся в бомбоубежищах, плачут и спасают свои семьи.

Александр Гудков

Российский телеведущий Александр Гудков тоже призвал московские власти остановить военные действия. Он написал это в шапке профиля. Гудков отметил, что высшее руководство России можно регулярно увидеть в телетрансляциях и репортажах по всем каноническим христианским праздникам.

Утром, начав военные действия, были раздавлены все постулаты христианской религии и нарушены заповеди, растоптана главная христианская истина всепрощения, убита вера в добро. Вопрос такой: зачем вы ходите в христианские храмы? Если ваш Бог – зло,

– подчеркнул Гудков.

Он добавил – ему стыдно, что он родился в день нападения, то есть 24 февраля.

Украинские блогеры обратились к российским коллегам

Самые известные украинские блоггеры молчать не стали. Они публиковали фотографии разрушенных домов, погибших и страшных взрывов. В конце концов, медийщики обратились к своим российским коллегам с просьбой, чтобы они, наконец, начали говорить. Обращение записали Антон Птушкин, Алексей Дурнев, Владимир Дантес, Саша Чистова.

Россиянам оставят только "ВКонтакте"

С российского рынка уже вышел ряд международных компаний. Речь идет об American Express, Apple Pay, MasterCard, AMD, Apple.

Самые популярные соцсети мира тоже будут ограничивать доступ. К примеру, YouTube уже блокирует видеохостинг. Также жалуются на сбой в работе Facebook. Впоследствии могут закрыть и Instagram.

Тогда россиянам придется отказаться от инстаграмной ленты или видео любимого блогера за завтраком. Разве что смогут посмотреть те, которые найдут во "Вконтакте" или "Одноклассниках". Таким образом, изоляция выйдет на новый уровень.

Выходите на митинги

Русские понемногу уже выходят на протесты против войны. Хотя пока количество демонстрантов не такое, как нужно, людей мало. Большинство боится задержания или силовиков. Однако страх только подкармливает аппетиты Путина.

Важно не ждать, пока санкции добьют последний рубль в кошельке. В Украине ежедневно гибнут мирные люди – их убивают русские военные. Несомненно, это гораздо страшнее, чем блокировка Instagram или Apple! Поэтому важно, чтобы простые россияне осознать свою силу – они могут помочь остановить войну. Вес имеет каждую минуту и ​​каждое слово. Только говорить нужно громко!