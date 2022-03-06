Спочатку інстаграмні мільйонники відмовчувались, однак за кілька днів війни таки висловились про війну, пише 24 канал.

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Називайте речі своїми іменами

Багато російських блогерів ще 24 лютого почали виставляти у своїх соцмережах картинки з голубами, додаючи хештеги "ні війні", "за мир" тощо. При цьому прямо не говорили, що Путін почав війну проти України і, що саме Росія має негайно вивести свої війська.

Тобто більшість вибрали позицію мовчання. Лише одиниці блогерів набрались хоробрості й розповіли своїм підписникам правду.

Настя Івлєєва

Блогерка та ведуча Настя Івлєєва, яка має в інстаграмі 19 мільйонів підписників, визнала, що в Україні зараз відбувається справжня катастрофа. Вона пояснила росіянам, що у цій війні гинуть мирні люди, руйнуються міста. Також Івлєєва згадала про загиблих російських солдатів, чиї смерті так старанно приховує влада.

Ми стали свідками цієї катастрофи. Прості люди, проклинаємо, погрожуємо і ненавидимо один одного. Я з надією чекала на переговори, які виявилися лише першим щаблем у ланцюжку складних домовленостей, до яких, я сподіваюся, обидві сторони хочуть дійти,

– написала ведуча.

Блогерка звернулась до російської влади з проханням якнайшвидше припинити військові дії на території України. Вона закликала Кремль зупинитись та зробити новий раунд переговорів.

Юрій Дудь

Журналіст Юрій Дудь має 5 мільйонів підписників в інстаграмі та майже 10 – в ютубі. У Росії його вважають авторитетним лідером думок, тому всі чекали його висловлювання. Зрештою, Дудь наголосив, що цю війну слід негайно припинити. Журналіст чітко констатував: Путін вторгнувся на територію суверенної держави та веде там війну. Він навіть пояснив, чому кремлівський очільник зробив це.

Російська влада всі останні роки цю гідність старанно розмивала, але останніми днями просто шарахнула по ньому кислотою: війну з Україною не можна називати "війною", критики вторгнення в Україну – зрадники. Чому так відбувається – зрозуміло: люди Путіну вже давно не потрібні,

– наголосив Дудь.

Блогер акцентував увагу на брехні, що, мовляв, росіяни обстрілюють лише військові об'єкти. Дудь розповів росіянам, що, за даними ООН, вже є сотні загиблих мирних жителів. Крім того, блогер попередив своїх співгромадян про крах економіки через санкції.

"Путін ще у вересні 2021 року назвав головним ворогом Росії бідність, але вже через п'ять місяців торпедував економіку нашої країни і прирік значну частину населення не на бідність, а на злидні", – наголосив журналіст.

Oxxxymiron

Репер Oxxxymiron після початку бойових дій записав відеозвернення до росіян. Він назвав війну в Україні катастрофою та злочином, визнавши, що напала Росія.

Я сьогодні не обмежусь словами про те, що я "за" мир та "проти" війни, тому що на словах завжди всі "за" мир і "проти" війни". Однак це не заважає вести загарбницькі війни. Я саме проти тієї війни, яку зараз розв'язує Росія проти народу України. Це катастрофа та злочин,

– наголосив репер.

Він додав, що росіянам не пояснювали, що це не агресія. Їм брехали, мовляв, це захист – щоб нібито Україна не вторглася на територію Росії.

Oxxxymiron багато разів виступав в Україні з концертами. Він наголосив, що те, що відбувається – це величезний біль для нього і всіх друзів з Росії. Репер переніс концерти в Москві та Санкт-Петербурзі.

"Я не можу розважати вас, поки на Україну падають російські ракети і поки що гинуть люди", – підсумував виконавець.

"Нежный редактор"

Блогерка Тетяна Мінгалімова, яка має мільйонний ютуб-канал "Нежный редактор", теж не змовчала. Вона визнала, що Україна ніколи не пробачить росіянам. Це безповоротна подія.

Я не хочу бачити сльози наших сусідів! Людей зі своєї унікальної країни. Не хочу, щоби гинули люди!

– наголосила Мінгалімова.

Блогерка додала, що їй соромно за своїх колег, які мовчать, коли їхні сусіди ховаються у бомбосховищах, плачуть та рятують свої сім'ї.

Олександр Гудков

Російський телеведучий Олександр Гудков теж закликав московську владу зупинити воєнні дії. Він написав це в шапці профілю. Гудков зауважив, що вище керівництво Росії можна регулярно побачити у телетрансляціях та репортажах з усіх канонічних християнських свят.

Вранці, розпочавши військові дії, було розчавлено всі постулати християнської релігії та порушено заповіді, розтоптано головну християнську істину всепрощення, вбито віру в добро. Питання таке: навіщо ви ходите до християнських храмів? Якщо ваш Бог – зло,

– наголосив Гудков.

Він додав – йому соромно, що він народився в день нападу, тобто 24 лютого.

Українські блогери звернулись до російських колег

Найвідоміші українські блогери мовчати не стали. Вони публікували світлини зруйнованих домівок, загиблих людей та страшних вибухів. Зрештою, медійники звернулись до своїх російських колег з проханням, аби ті нарешті почали говорити. Звернення записали Антон Птушкін, Олексій Дурнєв, Володимир Дантес, Саша Чістова.

Росіянам залишать тільки "Вконтакті"

З російського ринку вже вийшли низка міжнародних компаній. Мовиться про American Express, Apple Pay, MasterCard, AMD, Apple.

Найпопулярніші соцмережі світу теж будуть обмежувати доступ. Наприклад, YouTube вже блокує відеохостинг. Також скаржаться на збій у роботі Facebook. Згодом можуть закрити й Instagram.

Тоді росіянам доведеться відмовитись від інстаграмної стрічки чи відео улюбленого блогера за сніданком. Хіба зможуть глянути ті, які знайдуть у "Вконтакті" чи "Однокласниках". Таким чином ізоляція вийде на новий рівень.

Виходьте на мітинги

Росіяни потрохи вже виходять на протести проти війни. Хоча наразі кількість демонстрантів не така, як потрібно, – людей мало. Більшість боїться затримання чи силовиків. Однак страх тільки підгодовує апетити Путіна.

Важливо не чекати, поки санкції доб'ють останній рубль в гаманці. В Україні щодня гинуть мирні люди – їх вбивають російські військові. Безсумнівно, це набагато страшніше, ніж блокування Instagram чи Apple! Тому важливо, щоб і прості росіяни усвідомити свою силу – вони можуть допомогти зупинити війну. Вагу має кожна хвилина і кожне слово. Лиш говорити треба голосно!