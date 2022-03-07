Комиссия российского Совета по правам человека призвала остановить войну в Украине

В России комиссия по политическим правам требует прекратить войну в Украине. Члены ведомства призывают разрешить ситуацию путем переговоров.

С таким обращением выступила комиссия по политическим правам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Письмо подписали 12 членов комиссии.

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Мы не даем политические оценки и не делаем политические предложения. Но мы констатируем, что уже погибли по меньшей мере сотни российских и украинских граждан. Из-за последних событий под угрозой находится реализация многих социальных и личных прав гражданина,

– говорится в сообщении.

Комиссия отметила, что блокирование российских СМИ "Эхо Москвы" и "Дождь" увеличило риски для реализации прав граждан.

Ведомство отметило, что в обществе есть разные мнения относительно того, что происходит в Украине. Однако цена использования армии – слишком высока. Поэтому следует прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

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