"Мой брат всегда будет меня защищать": трогательные рисунки сестренки украинского пограничника

В будущем сестра пограничника Саши, который защищает Украину от российского агрессора, мечтает стать офицером десантно-штурмовых войск.

А пока – она поднимает боевой дух, рисуя трогательные рисунки на фронт. Некоторыми из них поделились в Государственной пограничной службе Украины.

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"Мой Брат всегда будет меня защищать", "Мы победим!", "Возвращайся быстрее!", "Вместе мы сила!", – такие слова с верой в победу пишет 11-летняя Илона своему брату – пограничнику и дяде – военным морякам.

Воины на передовой защищают Украину и освобождают от российских оккупантов.

Рисунки от моей сестры, которая ждет меня и нашего дядю, очень вдохновляют,

– рассказывает пограничник Саша.

Такие вещи невероятно вдохновляют и дают силы побыстрее расправиться с врагом.

Она всегда поддерживает меня и мой дух. И мы не подведем!

– добавляет пограничник.

Трогательные рисунки сестры пограничника / Фото Государственная пограничная служба Украины