"Насилуй украинских баб" и "валите всех нах*й": ТОП шокирующих перехваченных разговоров россиян

Дикость и жестокость российских военных поражает. Они не только мародерят и обстреливают мирные города, но и с особой жестокостью издеваются над украинцами. При этом захватчики хвастаются своими "подвигами" в разговорах с родственниками. Эти разговоры шокируют каждого, кто слышал их хоть раз.

Россияне не могут противостоять в боях героической армии Украины. Поэтому своими достижениями на войне они считают изнасилование украинских женщин, расстрелы гражданских и отрубание рук военным. Об этом свидетельствуют разговоры рашистов, перехваченных Службой безопасности Украины.

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24 канал собрал наиболее громкие и возмутительные разговоры рсских оккупантов со своими родными. Однако хотим заметить, что для украинцев слова "родные", "мама", "жена" и т.д. имеют духовное и семейное значение, в разговорах россиян вы такого не почувствуете. Эти перехваченные нашими спецслужбами разговоры демонстрируют, что института семьи в России нет, а мамы и жены захватчиков одобряют убийство ими детей и изнасилование чужих жен.

ТОП перехваченных СБУ разговоров российских военных с родными

"Давай там, украинских баб насилуй"

Уже известно о десятках случаев изнасилования украинок российскими военными. При этом их супруги даже поощряют их к таким зверствам. Об этом свидетельствует перехваченный разговор, где женщина призвала своего "возлюбленного" оккупанта насиловать украинских женщин.

Жена россиянина, давая такие наставления, попросила ей об этом не рассказывать и пользоваться презервативами.

– Ну, давай там. Украинских баб насилуй, но мне ничего не рассказывай, понял?

– Да, чтобы я ничего не знала.

– Можно, да?

– Да, разрешаю.

Во время разговора женщина смеялась, а мужчина, похоже, и не прочь совершать зверства.

Слушайте перехваченный разговор:

Кстати, журналисты нашли супругов в соцсетях. Оказалось, что это Роман и Ольга Быковские. Они живут в оккупированной Феодосии, но родом из Орловской области России.

Интересно, что на странице женщины в графе "главное в жизни" отмечено, что ее основной жизненной ценностью является "Семья и дети". Любимая цитата, публикуемая Быковской, объясняет ее призывы: "Научитесь ничего, никому не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо". В описании женщина, которая просит своего мужа насиловать украинок, пишет, что она хорошая.

Ольга и Роман Быковские / Фото из "ВКонтакте"

"С*ка, бл*, руки отрубаю"

Российские военные нарушают все нормы и обычаи войны. Они издеваются над мирным населением и нашими военными, демонстрируя дикое и бесчеловечное поведение. Например, в одном из перехваченных разговоров оккупант хвастается, что отрубает руки украинским бойцам. Даже его собеседники удивляются такой дикости.

– Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался... С*ка, бл*, и пальцы отрубаю, и кисть отрубаю! Стал на лопату, на кирпич: "ааааа", орет!

– Салават, ты откуда дикарь такой взялся?

СБУ установила, что это 27-летний житель Астрахани Салават Сарсенов. Он контрактником пришел войной, сейчас находится на Запорожском направлении. Установили и имя матери варвара – Зульфия Сарсенова. Интересно, какие методы воспитания она использовала, если вырастила такого изверга.

"Валите гражданских нах*й"

Еще в одном разговоре оккупант сообщает командиру, что в селе, куда они двигаются, полно простых украинцев. Тот приказывает "расстрелять всех". – Да валите их всех нах**! Есть гражданские – расстрелять всех!" Однако такая смелость у россиян появляется, только когда "воевать" надо с мирными. Если с ВСУ, то оккупанты отмазку придумают сразу. В том же разговоре захватчики говорят, мол, "их больше, у нас ничего нет". – Их группировка – 150 тысяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись... они же слева, справа, в кольцо, походу, берут. Теперь мы в обороне, а не в наступлении. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало... и у нас нет поддержки ни авиации, ни*уя. Такие цифры россияне придумывают, чтобы хоть как-то оправдать свою беспомощность, ведь на самом деле они являются циничными трусами.

"Три танкиста изнасиловали 16-летнюю"

Среди других "подвигов", о которых рассказывают рашисты – изнасилования несовершеннолетних и поедание собак. Оккупант рассказал женщине, как трое танкистов изнасиловали несовершеннолетнюю девушку – ей всего 16 лет. Собеседница при этом даже засмеялась.

- Здесь 3 танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девочку.

– Наши?

– Да.

Еще один из захватчиков в разговоре с отцом признался, что они съели собаку. Говорит, сухпайки у них есть, но им захотелось мяса, а кур и гусей они уже поели. Даже у отца это вызвало удивление и отвращение.

– Кормят? Едите нормально хоть?

– Да нормально, позавчера алабая съели.

– Кого?

– Алабая.

– Что, собак едите что ли?

– Ну, было… мяса захотелось.

– А что, нечего есть?

– Нет, есть сухпайки.

– А, бл*, армия наша, называется…

Россияне насилуют детей и едят собак, перехваченный разговор:

"Берешь, что хочешь"

Среди других достижений российских военных – мародерство. Оккупанты сметают миксеры, шубы, фены, кроссовки и даже унитазы. Создается впечатление, будто они никогда не видели обычных вещей.

Россиянин-мародер звонит по телефону жене с украинской SIM-карты и мобильного, которые он вроде бы "нашел". Он цинично заявляет, что "можно зайти в любую квартиру и взять что угодно". Оккупант в восторге, а его жена – тем более. Говорит, приедет домой – ипотеку закроет.

– Часы за 40 тысяч нашел, Play Station-4, но его выбросил, 80 тысяч гривен, по нашим – это 240 тысяч рублей.

– Нифига себе.

– Здесь у кого-то вообще по миллионам. Кто приедет домой, ипотеку закроет. Надо тоже нормально денег поискать.

– Ищи.

– Их поменять потом трудно будет.

Конечно, оккупант может фантазировать сколько угодно. Однако, вероятно, он не понимает, что эти деньги ему вряд ли понадобятся, если будет ехать на родину "двухсотым". Хотя из разговора можно заключить, что его жена об этом и не слишком волнуется.

"Убивай всех ураинцев и приезжай домой"

Российские школьники в письмах к своим родственникам просят их "быстрее убивать украинцев". Оккупант в разговоре с родственницей рассказал, что такое пожелание написала ему младшая сестра-школьница.

– Лизе сказали, в школе там гуманитарку собирали… Лиза положила мне носки и письмо написала. "Пишет тебе Бабаева Елизавета. Прошу тебя как можно быстрее убивай украинцев и приезжай домой".

– Правильно, ребенок все по факту сказал.

Когда оккупант рассказывал это, семялся. Родственница, которую он ласково назвал "крысовидной", сказала, что "пошли они нах*р, эти люди". Таким образом, женщина ярко продемонстрировала все миролюбие и доброту своей нации.

Что просят российские школьники, перехваченный разговор:

Путин важнее мамы

СБУ обнародовала разговор предателя Украины, вставшего в ряды российской армии. Солдат, родом из Херсона, общается с мамой, которая осталась на территории Украины и находится под обстрелами врага.

Оккупант говорит на русском и украинском языках. Он хотел увезти мать и договаривался со своими командирами. На других мирных людей мужчине наплевать.

Однако женщина отказалась. Она боится, потому что находится под прицелом врага.

– Ты просто не видел, как нас здесь брали. Ты не видел!

– Что там было?

– Испугана до смерти. Меня трясло 2 дня… Детям всем привет. Я очень люблю сыновей. Но у меня здесь мужчина лежит… Пусть меня поймут правильно. Скажешь, Владичок, что у меня отец лежит здесь, я его самого не оставлю.

Интересно, как этому сыну спится после того, как его армия обстреливает территории, где живут родители. Однако, вероятно, для предателя Путин важнее родной матери. К слову, военного зовут Войцешко В.М, он 1991 года рождения.

Всех этих "героев" найдут и накажут

Прослушав разговоры, становится очевидным, что на самом деле россияне вторглись на украинскую землю, чтобы убивать и издеваться над мирными людьми. Ну и чтобы прихватить часы или фен. "Вторая армия мира" оказалась армией мародеров и насильников.

Однако СБУ уже документирует доказательства военных преступлений российских военных. Многие имена из этих разговоров уже установлены. Идентифицировали также родных.

Потому избежать наказания справедливости оккупантам точно не удастся. Если они выживут, то обязательно предстанут перед судом. Правоохранители же позаботятся, чтобы наказание было максимальным.