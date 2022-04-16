"Ґвалтуй українських баб" і "валіть всіх нах*й": ТОП шокуючих розмов росіян, які перехопила СБУ

Дикість та безжальність російських військових вражає. Вони не тільки мародерять та обстрілюють мирні міста, а ще й з особливою жорстокістю знущаються з українців. При цьому загарбники вихваляються своїми "подвигами" у розмовах з родичами. Ці розмови шокують кожного, хто чув їх хоч раз.

Росіяни не можуть протистояти у боях героїчній армії України. Тому своїми здобутками на війні вони вважають зґвалтування українських жінок, розстріли цивільних і відрубування рук військовим. Про це свідчать розмови рашистів, які перехопила Служба безпеки України.

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24 канал зібрав найбільш гучні та обурливі розмови російських окупантів зі своїми рідними. Однак хочемо зауважити, що для українців слова "рідні", "мама", "дружина" тощо мають духовне та сімейне значення, та в розмовах росіян ви такого не відчуєте. Перехоплені нашими спецслужбами розмови демонструють, що інституту сім'ї в Росії немає, а мами та дружини загарбників схвалюють вбивства ними дітей та зґвалтування чужих дружин.

ТОП перехоплених СБУ розмов російських військових з рідними

"Давай там, українських баб ґвалтуй"

Вже відомо про десятки випадків зґвалтувань українок російськими військовими. При цьому їхні дружини навіть заохочують своїх окупантів до таких звірств. Про це свідчить перехоплена розмова, де жінка закликала свого "коханого" ґвалтувати українок.

Дружина росіянина, даючи такі настанови, попросила їй про це не розповідати та користуватися презервативами. - Ну, давай там. Українських баб ґвалтуй, але мені нічого не розповідай, зрозуміло? - Так, щоб я нічого не знала. - Можна, так? - Так, дозволяю.

Під час розмови жінка сміялась, а чоловік, схоже, і не проти вчиняти звірства.

Слухайте перехоплену розмову:

До речі, журналісти знайшли подружжя у соцмережах. Виявилось, що це Роман та Ольга Биковські. Вони живуть в окупованій Феодосії, але родом з Орловської області Росії.

Цікаво, на сторінці жінки у графі "головне у житті" зазначено, що її основною життєвою цінністю є "Сім'я і діти". Улюблена цитата, яку публікує Биковська, пояснює її заклики: "Научитесь ничего, никому не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо". В описі жінка, яка просить свого чоловіка ґвалтувати українок, пише, що вона "добра".



Ольга та Роман Биковські / Фото із "Вконтакті"

"С*ка, бл*, руки відрубую"

Російські військові порушують всі норми та звичаї війни. Вони знущаються з мирного населення та наших військових, демонструючи дикунську та нелюдську поведінку. Наприклад, в одній з перехоплених розмов окупант хвалиться, що відрубує руки українським бійцям. Навіть його співрозмовники дивуються такому дикунству.

- Полонених привозили, єб*ть, я з них знущався… С*ка, бл*, і пальці відрубаю, і кисть відрубаю! Став на лопату, на цеглу: "ааааа", репетує!

- Салавате, ти звідки дикун такий взявся?!

СБУ встановила, що це 27-річний житель Астраханя Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов загарбувати Україну, зараз перебуває на Запорізькому напрямку. Встановили й ім'я матері варвара – Зульфія Сарсенова. Цікаво, які методи виховання вона використовувала, якщо виростила такого нелюда.

"Валіть цивільних нах*й"

Ще в одній розмові окупант повідомляє командиру, що в селі, куди вони сунуться, повно простих українців. Той наказує "розстріляти всіх".

– Та валіть їх усіх нах**! Є цивільні – розстріляти всіх!".

Однак така сміливість у росіян з'являється, тільки коли "воювати" треба з мирними. Коли із ЗСУ, то окупанти відмазку вигадають одразу. У тій же розмові загарбники говорять, мовляв, "їх більше, у нас нічого нема".

– Їх угруповання – 150 тисяч ...! А нас, їб*ть, 3 тисячі якщо є, це за*бісь ... вони ж зліва, справа, в кільце, походу, беруть. Тепер ми в обороні, а не в наступі. Мене сам факт збентежив, що їх так багато, а нас так мало... і в нас немає підтримки, ні авіації, ні*уя.

Такі цифри росіяни вигадують, щоб хоч якось виправдати свою безпорадність, адже насправді є цинічними боягузами.

"Три танкісти зґвалтували 16-річну"

Серед інших "подвигів", про які розповідають рашисти – зґвалтування неповнолітніх та поїдання собак. Окупант розповів жінці, як троє танкістів зґвалтували неповнолітню дівчину – їй всього 16 років. Співрозмовниця при цьому навіть засміялась.

– Тут 3 танкісти взяли і зґвалтували 16-річну дівчинку.

– Наші?

– Так.

Ще один із загарбників у розмові з батьком зізнався, що вони з'їли собаку. Каже, сухпайки в них є, але їм захотілося м'яса, а курей та гусей вони вже поїли. Навіть у батька це викликало подив та огиду.

– Годують? Їсте нормально хоч?

– Та нормально, позавчора алабая з'їли.

– Кого?

– Алабая.

– Що, собак їсте чи що?

– Ну, було…м'яса захотілось.

– А що, нема що їсти?

– Та ні, є сухпайки.

– А, бл*, армія наша, називається…

Росіяни ґвалтують дітей та їдять собак, перехоплена розмова:

"Береш, що хочеш"

Серед інших "здобутків" російських військових – мародерство. Окупанти змітають міксери, шуби, фени, кросівки та навіть унітази. Складається враження, ніби вони ніколи не бачили звичайних речей.

Росіянин-мародер телефонує дружині з української SIM-карти та мобільного, які він начебто "знайшов". Він цинічно заявляє, що "можна зайти у будь-яку квартиру і взяти що завгодно". Окупант в захваті, а його дружина – тим більше. Каже, приїде додому – іпотеку закриє.

– Годинник за 40 тисяч знайшов, Play Station-4, але його викинув, 80 тисяч гривень, за нашими – це 240 тисяч рублів.

– Ніфіга собі.

– Тут в когось взагалі по мільйонах. Хтось приїде додому, іпотеку закриє. Треба теж нормально грошей пошукати.

– Шукай.

– Їх поміняти потім важко буде.

Звісно, окупант може фантазувати скільки завгодно. Однак, ймовірно, він не розуміє, що ці гроші йому навряд чи знадобляться, якщо їхатиме на батьківщину "двохсотим". Хоча з розмови можна зробити висновок, що його дружина за це й не надто хвилюється.

"Вбивай всіх українців і приїжджай додому"

Російські школярі у листах до своїх родичів просять їх "пошвидше вбивати українців". Окупант у розмові з родичкою розповів, що таке побажання написала йому молодша сестра-школярка.

– Лізі сказали, у школі там гуманітарку збирали... Ліза поклала мені шкарпетки й лист написала. "Пише тобі Бабаєва Єлизавета. Прошу тебе якнайшвидше вбивай українців і приїжджай додому".

– Правильно, дитина все за фактом сказала.

Коли окупант розповідав це, сміявся. Родичка, яку він лагідно назвав "щуроподібною", сказала, що "пішли вони нах*р, ці люди". Таким чином жінка яскраво продемонструвала усю миролюбивість та доброту своєї нації.

Що просять російські школярі, перехоплена розмова:

Путін важливіший за маму

СБУ оприлюднила розмову зрадника України, який долучився до лав російської армії. Солдат, родом з Херсонщини, спілкується з мамою, що залишилася на території України та перебуває під обстрілами ворога.

Окупант говорить російською та українською мовами. Він хотів вивезти матір та домовлявся зі своїми командирами. На інших мирних людей чоловіку наплювати.

Однак жінка відмовилась. Вона боїться, адже перебуває під прицілом ворога.

– Ти просто не бачив, як нас тут брали. Ти не бачив!

– Що там було?

– Перелякана до смерті. Мене трусило 2 дні… Дітям всім привіт. Я дуже люблю синів. Але в мене тут чоловік лежить… Хай мене зрозуміють правильно. Скажеш, Владічок, що в мене батько тут лежить, я його самого не залишу.

Цікаво, як цьому сину спиться після того, як його армія обстрілює території, де живуть батьки. Однак, ймовірно, для зрадника Путін важливіший за рідну матір. До слова, військового звати Войцешко В.М, він 1991 року народження.

Усіх цих "героїв" знайдуть та покарають

Прослухавши розмови, стає очевидно, що насправді росіяни вторглись на українську землю, аби вбивати та знущатись з мирних людей. Ну і щоб прихопити годинник або фен. "Друга армія світу" виявилась армією мародерів та ґвалтівників.

Однак СБУ вже документує докази воєнних злочинів російських військових. Багато імен з цих розмов вже встановлені. Ідентифікували також їх рідних.

Тому уникнути покарання справедливості окупантам точно не вдасться. Якщо вони виживуть, то обов'язково постануть перед судом. Правоохоронці ж подбають, аби покарання було максимальним.