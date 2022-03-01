На Черниговщине военные из 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского взяли в плен солдат и их командира. Наши ребята позвонили к отцу одного из вояк оккупанта, чтобы он мог поговорить со своим сыном.

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Отец убеждает, что не он его в Украину посылал

Наши военные позвонили Анатолию Кирилловичу, так зовут отца русского солдата. Вот диалог отца с сыном:

– Я в плену.

– Н***я себе, как туда попал?

– На учебу выехали. Сейчас в Черниговской области.

– А как вы в плен то попали?

– Да так, доехали... на границу.

После этого короткого диалога с отцом поговорил наш военный.

– Ваш сын у нас в плену. Ваш сын приехал на территорию нашей страны, чтобы воевать с нами. Вы понимаете это? Понимаете?

– Не я его туда послал.

– Не вы его туда посылали?

– Да-да…

– Сколько у вас детей вообще? Пятеро.

– Пятеро ... то есть, для вас одним меньше, одним больше – ничего. Так?

– Нет, все одинаковые.

Смотрите на видео, как отец разговаривает с российским военным в плену:

Отец пленного захотел поговорить с его командиром. Последний признался, что их просто бросили. Он сказал, что под названием учений их вывезли в другую страну и просто бросили почти в центре Украины.

Меняйте, пожалуйста, свою страну. Решайте, Анатолий Кириллович,

– призвал отца наш военный.

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