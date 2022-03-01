На Черниговщине военные из 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского взяли в плен солдат и их командира. Наши ребята позвонили к отцу одного из вояк оккупанта, чтобы он мог поговорить со своим сыном.

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Отец убеждает, что не он его в Украину посылал

Наши военные позвонили Анатолию Кирилловичу, так зовут отца русского солдата. Вот диалог отца с сыном:

  • – Я в плену.
  • – Н***я себе, как туда попал?
  • – На учебу выехали. Сейчас в Черниговской области.
  • – А как вы в плен то попали?
  • – Да так, доехали... на границу.

После этого короткого диалога с отцом поговорил наш военный.

  • – Ваш сын у нас в плену. Ваш сын приехал на территорию нашей страны, чтобы воевать с нами. Вы понимаете это? Понимаете?
  • – Не я его туда послал.
  • – Не вы его туда посылали?
  • – Да-да…
  • – Сколько у вас детей вообще? Пятеро.
  • – Пятеро ... то есть, для вас одним меньше, одним больше – ничего. Так?
  • – Нет, все одинаковые.

Смотрите на видео, как отец разговаривает с российским военным в плену:

Отец пленного захотел поговорить с его командиром. Последний признался, что их просто бросили. Он сказал, что под названием учений их вывезли в другую страну и просто бросили почти в центре Украины.

Меняйте, пожалуйста, свою страну. Решайте, Анатолий Кириллович,
– призвал отца наш военный.

ВСУ

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