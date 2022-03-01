На Черниговщине военные из 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского взяли в плен солдат и их командира. Наши ребята позвонили к отцу одного из вояк оккупанта, чтобы он мог поговорить со своим сыном.
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Отец убеждает, что не он его в Украину посылал
Наши военные позвонили Анатолию Кирилловичу, так зовут отца русского солдата. Вот диалог отца с сыном:
- – Я в плену.
- – Н***я себе, как туда попал?
- – На учебу выехали. Сейчас в Черниговской области.
- – А как вы в плен то попали?
- – Да так, доехали... на границу.
После этого короткого диалога с отцом поговорил наш военный.
- – Ваш сын у нас в плену. Ваш сын приехал на территорию нашей страны, чтобы воевать с нами. Вы понимаете это? Понимаете?
- – Не я его туда послал.
- – Не вы его туда посылали?
- – Да-да…
- – Сколько у вас детей вообще? Пятеро.
- – Пятеро ... то есть, для вас одним меньше, одним больше – ничего. Так?
- – Нет, все одинаковые.
Смотрите на видео, как отец разговаривает с российским военным в плену:
Отец пленного захотел поговорить с его командиром. Последний признался, что их просто бросили. Он сказал, что под названием учений их вывезли в другую страну и просто бросили почти в центре Украины.
Меняйте, пожалуйста, свою страну. Решайте, Анатолий Кириллович,
– призвал отца наш военный.
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