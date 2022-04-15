Россия внесла Юрия Дудя в реестр "СМИ – иностранные агенты"

15 апреля 2022 , 22:05
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Кремль продолжает бороться против любых проявлений неповиновения режиму. Минюст России 15 апреля внес в реестр "СМИ – иностранные агенты" 9 человек, в том числе журналиста Юрия Дудя.

Об этом сообщили в российских СМИ. 24 канал передает детали.

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Российский реестр "СМИ – иноагенты"

Отмечается, что в реестре Кремля "СМИ – иностранные агенты" в настоящее время 142 записи. Большинство из них касаются не организаций, а, прежде всего, физических лиц – в основном российских журналистов.

15 апреля Минюст России внес в этот реестр еще 9 человек:

  • журналиста и блогера Юрия Дудя;
  • политолога Екатерину Шульман;
  • журналиста Карена Шайняна;
  • журналиста Кирилла Кругликова;
  • журналиста Романа Доброхотова;
  • журналиста Алексея Семенова;
  • карикатуриста Сергея Елкина;
  • сотрудницу Российской ЛГБТ-сети Марию Сабунаеву;
  • основательницу автономной некоммерческой организации "Лилит" Регину Дзугкоеву.

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Автор: Сергій Зятюк