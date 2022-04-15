Россия внесла Юрия Дудя в реестр "СМИ – иностранные агенты"

Кремль продолжает бороться против любых проявлений неповиновения режиму. Минюст России 15 апреля внес в реестр "СМИ – иностранные агенты" 9 человек, в том числе журналиста Юрия Дудя.

Об этом сообщили в российских СМИ. 24 канал передает детали.

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Российский реестр "СМИ – иноагенты"

Отмечается, что в реестре Кремля "СМИ – иностранные агенты" в настоящее время 142 записи. Большинство из них касаются не организаций, а, прежде всего, физических лиц – в основном российских журналистов.

15 апреля Минюст России внес в этот реестр еще 9 человек:

журналиста и блогера Юрия Дудя;

политолога Екатерину Шульман;

журналиста Карена Шайняна;

журналиста Кирилла Кругликова;

журналиста Романа Доброхотова;

журналиста Алексея Семенова;

карикатуриста Сергея Елкина;

сотрудницу Российской ЛГБТ-сети Марию Сабунаеву;

основательницу автономной некоммерческой организации "Лилит" Регину Дзугкоеву.

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