Россия внесла Юрия Дудя в реестр "СМИ – иностранные агенты"
15 апреля 2022 , 22:05Читати новину українською
Кремль продолжает бороться против любых проявлений неповиновения режиму. Минюст России 15 апреля внес в реестр "СМИ – иностранные агенты" 9 человек, в том числе журналиста Юрия Дудя.
Об этом сообщили в российских СМИ. 24 канал передает детали.
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Российский реестр "СМИ – иноагенты"
Отмечается, что в реестре Кремля "СМИ – иностранные агенты" в настоящее время 142 записи. Большинство из них касаются не организаций, а, прежде всего, физических лиц – в основном российских журналистов.
15 апреля Минюст России внес в этот реестр еще 9 человек:
- журналиста и блогера Юрия Дудя;
- политолога Екатерину Шульман;
- журналиста Карена Шайняна;
- журналиста Кирилла Кругликова;
- журналиста Романа Доброхотова;
- журналиста Алексея Семенова;
- карикатуриста Сергея Елкина;
- сотрудницу Российской ЛГБТ-сети Марию Сабунаеву;
- основательницу автономной некоммерческой организации "Лилит" Регину Дзугкоеву.
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