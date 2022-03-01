Сдаются целыми подразделениями: в Генштабе сообщили о падении морального духа россиян

Украинские военные мужественно защищают наши территории и отражают атаку врага. Такая стойкая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе.

Так, уже было зафиксировано множество случаев добровольной сдачи в плен. Иногда россияне сдаются целыми подразделениями.

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В Минобороны добавили, что Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать оборону и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы.

Стойкая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями,

– рассказали в Минобороны.

Также там поблагодарили украинские Воздушные силы. Так как только за последние сутки они уничтожили 5 самолетов российского агрессора.

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