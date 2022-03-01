Так, вже було зафіксовано безліч випадків добровільної здачі в полон. Іноді росіяни здаються цілими підрозділами.

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У Міноборони додали, що Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати оборону та критично важливі об’єкти державної інфраструктури, не допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці.

Стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної сдачі в полон цілими підрозділами,

– розповіли у Міноборони.

Також там подякували українським Повітряним силам. Адже тільки за останню добу вони знищили 5 літаків російського агресора.

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