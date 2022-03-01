Алексей Резников отметил, что обстрелы ракетами мирных городов – проявление неспособности воевать с вооруженными украинцами. Более того, в самой стране уже начинает нарастать сопротивление войне.

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Министр обороны подчеркнул, что сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им откровенно врет. И что нет никакой "спецоперации", в которой якобы участвуют их военные.

Обычная захватническая война. На которой погибли тысячи россиян. Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом,

– подчеркнул он.

Алексей Резников напомнил, что на экономическом фронте Россия тоже подвергается сокрушительным разрушениям. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Что, кстати, тоже изрядно всколыхнуло россиян, которые еще несколько дней назад не верили в настоящую войну России против Украины.

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