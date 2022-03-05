Тотальный крах: как санкции повлияют на жизнь простых россиян

Из-за полномасштабного вторжения в Украину Запад наложил жесткие санкции на Россию. Обычные люди уже вполне ощутили эти последствия: обвал рубля, отмененные рейсы и отказ ведущих компаний мира работать в России.

Но это только начало. Некоторые санкции, такие как отключение 7 крупных банков от системы SWIFT, еще даже не начали действовать. А с каждым днем продолжения войны Запад будет налагать все больше санкций.

Обвал рубля

В пятницу, 4 марта, рубль обрушился до очередного исторического минимума. По данным Yahoo!Finance цена на бирже подскочила до 122 рублей за доллар. А еще практически 2 недели назад курс был на уровне 75 рублей. То есть рубль уже обесценился на 62% в считанные дни. На наличном рынке ситуация еще хуже.

Более того, Центробанк наложил ограничения на граждан:

Россиянам запрещено вывозить из страны более 10 тысяч долларов наличными;

Экспортеров обязали продавать 80% своей валютной выручки;

При покупке валюты на бирже придется платить 30% комиссии.

Кстати, ситуация с другими валютами не лучше – Евросоюз запретил ввозить в Россию наличный евро.

Эта ситуация будет ухудшаться, паника населения уже есть и она будет нарастать. И соответственно за девальвацией начнется инфляция. Импортные товары подорожали уже на 20 – 30%. Инфляция по итогам года может составить 50 – 100%. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы

В то же время, главній экономист московского Альфа-банка Наталья Орлова ожидает, что инфляция в ближайшие месяцы достигнет 30%.

Конечно, у России огромные золотовалютные резервы – 630 миллиардов долларов. Их достаточно, чтобы урегулировать валютный кризис. Но Запад наложил санкции – заморозил часть резервов, которая была в долларе, евро, фунте стерлинга и т.д. А это большая часть всех резервов. Фактически остались только золото и китайский юань. Так что инструмента для контроля курса у Центробанка нет.

Важно также, что Центробанк вдвое поднял ключевую ставку – до 20%, обосновав это тем, что вклады в банках станут более выгодными для россиян, ведь депозитная ставка вырастет. Да, депозитная ставка действительно вырастет. Но, во-первых, она и близко не покроет ожидаемую инфляцию. А во-вторых, вместе с депозитной ставкой станут дороже кредиты и ипотеки.

Профессор экономики Академии внешней торговли в Москве Олег Абелев сказал Siberia.Realities, что высокие процентные ставки убьют ипотечный рынок страны.

Немногие россияне могут позволить себе ставки выше 20%,

– сказал он.

Экономист добавил, что повышение ставки критически повлияет на рынок строительства и недвижимости, а также на смежные отрасли.

Жизнь без технологий

Россияне могут забыть о новых iPhone, новых моделях автомобилей BMW или мотоциклах Suzuki, покупках на Amazon или в магазинах H&M. Все эти компании и еще более сотни других прекращают бизнес в России из-за ее агрессии против Украины. Причем не все выходят с российского рынка из-за санкций. Многие компании не хотят ассоциироваться с Россией из-за репутационных рисков.

Считаю, что решений отдельных компаний по прекращению работы с Россией будет гораздо больше, чем санкционных мер. Мы увидим вал разрыва контрактов, разнообразных ограничений, которые будут делать просто частные компании как в ответ на ситуацию, так и в ответ на неопределенность банковской системы. Владислав Иноземцев Доктор экономических наук

Запад запретил экспорт технологий в Россию. Сейчас эта санкция еще не ощущается, но со временем она отбросит Россию обратно в развитии. Что означает этот запрет? То, что Россия не сможет строить и даже ремонтировать самолеты, собирать автомобили, смартфоны и т.д. Потому что комплектующие для них будут под запретом.

И если Россия будет надеяться на Азию – то зря. Например, изготавливаемые в Азии полупроводники больше не поедут в Россию, потому что они изготавливаются с применением американского оборудования.

Предполагаю, что ассортимент наших магазинов очень сильно снизится, особенно в сегменте промтоваров, все подорожает,

– сказал Иноземцев в комментарии Сибирь.Реалии.

Россия может стать новой Северной Кореей, изолированной от всего цивилизованного мира из-за больных амбиций лидера страны.

Придется иметь много наличных денег

С 12 марта ЕС отключает 7 российских банков от глобальной системы SWIFT: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и ВЭБ.РФ. И Евросоюз уже рассматривает расширение этого списка.

Важно понимать, что SWIFT – это как социальная сеть в мире платежей. Именно благодаря этой системе банки между собой пересылают информацию, необходимую для того, чтобы перевод средств нашел своего получателя.

Без этой системы россияне не смогут со счетов вышеперечисленных банков платить в зарубежных интернет-магазинах, совершать переводы из России или в Россию (если это работники). А держатели карт Visa и MasterCard потеряют возможность безналичных расчетов. Остаются только наличные деньги. Россияне и так уже испытывают проблемы с оплатой через Apple Pay и Google Pay.

Но и это не конец. Если Россия не прекратит войну в Украине, то ЕС может отключить всю Россию от системы SWIFT. Тогда страна окажется в экономической изоляции, а ее жители станут заложниками ситуации. Бывший чиновник Сергей Алексашенко считает, что санкции ударят не столько по экономике, сколько по обычным россиянам.

Отключение крупнейших банков от SWIFT приведет к нарушению товарооборота, накоплению дефицита потребительского рынка и ускорению инфляции. Некоторые компании, работающие с зарубежным рынком, могут обанкротиться. Рядовой россиянин заплатит за это цену, поскольку реальные доходы населения уменьшатся. Как обычно, инфляция сильнее ударит по бедным. Сергей Алексашенко Бывший заместитель министра финансов России

Также россияне уже не могут рассчитываться безналично за границей, в том числе в ЕС, Великобритании и США. Ведь большинство банков, в том числе крупнейший Сбербанк, попали под санкции.

Потерянные инвестиции

Московская биржа уже третий день не открывается. Ведь все понимают, как только начнутся торги, все будут сбрасываться в срочном порядке акции российских компаний.

К концу 4 марта акции Сбербанка на Лондонской бирже стоили 5 центов. В один момент цена даже обрушилась до 1 цента. А напомним, что накануне вторжения в Украину цена достигала 15 долларов. То есть акции обрушились на 99,7%. Похожая судьба постигла и другие российские компании.

Нереально было Московскую биржу открыть. Все просто пытались бы продать все акции всех компаний. Для России это было бы сродни краху в 2008 году на американской бирже,

– провел аналогию Олег Гетман.

Так что россиянам нужно готовиться уже – как только Московская биржа откроет торги, их инвестиции мгновенно обесценятся.

Безработица

Западные санкции концентрированно отразились на определенных отраслях страны. Поэтому эксперты прогнозируют, что наиболее вероятно многие потеряют работу, если работают в таких отраслях как:

строительство;

недвижимость;

банковское дело;

IТ-аутсорсинг, промышленность;

путешествия;

гостиничный бизнес;

также розничная торговля.

Прощай отпуск

ЕС, Канада, США и несколько других стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. А некоторые европейские страны вообще ввели запрет на въезд российских граждан. В некоторые страны Европы все еще можно попасть по наземному пути (пока), но о комфортных и быстрых перелетах можно забыть.

На мой взгляд, мы увидим полную блокировку воздушного пространства, отказ от каких-либо транзитных сообщений. Наверняка будут какие-то серьезные последствия для российских граждан, живущих за границей. Будет полная отмена виз. Думаю, многое произойдет — по мере того, как мир будет наблюдать за происходящим,

– спрогнозировал экономист Владислав Иноземцев.

К слову, у россиян будут проблемы даже с перелетами в страны, где для них воздушное пространство открыто. Все потому, что ЕС ввел запрет на поставку комплектующих для самолетов и потребовал вернуть самолеты, приобретенные в лизинг. Поэтому авиационную отрасль тоже ожидает кризис.

Дефолт не за горами

Крупнейший банковский холдинг JPMorgan утверждает, что России грозит дефолт. В текущем месяце Россия должна погасить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов, а резервы заморожены. Если он этого не сделает, то можно ожидать дефолта уже 15 апреля.

"Россия в общей сложности задолжала чуть менее 40 миллиардов долларов на международном рынке. Любой пропущенный платеж может вызвать цепочку и привести экономику России в крах", – заявили аналитики.

Напомним, что санкции Запада существенно ограничили возможность России привлекать инвестиции.

Экономисты, опрошенные The Guardian, ожидается, что экономика России в 2022 году сократится на 7%. До начала войны считалось, что экономика вырастет на 2%.

То, что будет спад в экономике, здесь и обсуждать нечего, вопрос только в масштабе,

– сказал Иноземцев.

Такие неутешительные для экономики России прогнозы делают только с учетом санкций, которые уже наложили на Россию. Но Запад не остановится, пока все российские войска не выйдут из Украины. По всей вероятности, следующими шагами станут полное отключение России от SWIFT и введение эмбарго на нефть и газ.

Канада, например, уже отказалась от российской нефти.

То же самое призвал сделать в США Илон Маск и нарастить собственную добычу нефти и газа.

Без российского газа планируется обойтись и Германия.

Если страны Европы решат отказаться от российских нефти и газа, то российская экономика получит критический удар. Ведь более половины экспорта составляет именно это сырье. А альтернативы у Европы есть: газ могут покупать у США, а нефть – у Азии.

Как это все остановить

По подсчетам Центра экономического обновления, 1 день войны обходится России в 20 миллиардов евро! Идет уже десятый день. И это без учета последствий санкций. Не лучше ли было бы расходовать эти деньги внутри страны для улучшения качества жизни обычных россиян?

Против войны уже начали выступать даже люди, приближенные к Путину. В том числе и миллиардер Дерипаска.

Железный занавес уже опустился. Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать по пальцам руки,

– заявил миллиардер.

В России – 144 миллиона человек, которые сейчас страдают от последствий санкций из-за решения одного человека – Путина. Кто сильнее: 144 миллиона или один человек, который даже опасается собственного окружения? Если россияне сплотятся и вместе выйдут на протесты против войны – они будут вынуждены услышать. Можно ведь разогнать протест на тысячу людей, но невозможно проигнорировать призыв миллионов.