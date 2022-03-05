Та це лише початок. Деякі санкції, як-от відключення 7 великих банків від системи SWIFT, ще навіть не почали діяти. А з кожним днем продовження війни Захід накладатиме все більше санкцій.

Обвал рубля

У п'ятницю, 4 березня, рубль обвалився до чергового історичного мінімуму. За даними Yahoo!Finance ціна на біржі підскочила до 122 рублів за долар. А ще буквально 2 тижні тому курс був на рівні 75 рублів. Тобто рубль вже знецінився на 62% за лічені дні. На готівковому ринку ситуація ще гірша.

Мало того, Центробанк наклав обмеження на громадян:

Росіянам заборонено вивозити з країни понад 10 тисяч доларів готівкою;

Експортерів зобов'язали продавати 80% від своєї валютної виручки;

При купівлі валюти на біржі доведеться сплачувати 30% комісії.

До речі, ситуація з іншими валютами не краща – Євросоюз заборонив ввозити в Росію готівкове євро.

Ця ситуація буде погіршуватися, паніка населення вже є, і вона буде наростати. І відповідно вслід за девальвацією почнеться інфляція. Імпортні товари вже подорожчали на 20 – 30%. Інфляція за підсумком року може скласти 50 – 100 %. Все залежить від того, як розвиватиметься ситуація надалі. Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи

Водночас головна економістка московського Альфа-банку Наталія Орлова очікує, що інфляція в найближчі місяці досягне 30%.

Звісно у Росії величезні золотовалютні резерви – 630 мільярдів доларів. Їх достатньо, щоб врегулювати валютну кризу. Але Захід наклав санкції – заморозив ту частину резервів, яка була у доларі, євро, фунті стерлінгу тощо. А це значно більша частина всіх резервів. Фактично залишилися лише золото та китайський юань. Тож інструменту для контролю курсу у Центробанку немає.

Важливо також, що Центробанк вдвічі підняв ключову ставку – до 20%, обгрунтувавши це тим, що вклади в банках стануть вигіднішими для росіян, адже депозитна ставка зросте. Так, депозитна ставка і справді зросте. Але, по-перше, вона і близько не покриє тієї інфляції, яка очікується. А, по-друге, разом з депозитною ставкою стануть дорожчими кредити та іпотеки.

Професор економіки Академії зовнішньої торгівлі в Москві Олег Абєлєв сказав Siberia.Realities, що високі процентні ставки вб’ють іпотечний ринок країни.

Небагато росіян можуть дозволити собі ставки вище 20%,

– сказав він.

Економіст додав, що підняття ставки критично вплине на ринок будівництва та нерухомості, а також на суміжні галузі.

Життя без технологій

Росіяни можуть забути про нові iPhone, нові моделі автомобілів BMW чи мотоциклів Suzuki, покупки на Amazon чи в магазинах H&M. Всі ці компанії та ще понад сотня інших припиняють бізнес в Росії через її агресію проти України. Причому не всі виходять з російського ринку через санкції. Багато компаній не хочуть асоціюватися з Росією через репутаційні ризики.

Вважаю, що рішень окремих компаній щодо припинення роботи з Росією буде значно більше, ніж санкційних заходів. Ми побачимо вал розриву контрактів, різноманітних обмежень, які будуть робити просто приватні компанії як у відповідь на цю ситуацію, так і у відповідь на невизначеність банківської системи. Владислав Іноземцев Доктор економічних наук

Захід заборонив експорт технологій до Росії. Зараз ця санкція ще не відчувається, але з часом вона суттєво відкине Росію назад у розвитку. Що означає ця заборона? Те, що Росія не зможе будувати та навіть ремонтувати літаки, збирати автомобілі, смартфони тощо. Тому що комплектуючі для них будуть під забороною.

І якщо Росія сподіватиметься на Азію – то дарма. Наприклад, напівпровідники, які виготовляють в Азії, більше не поїдуть у Росію, тому що вони виготовляються із застосуванням американського обладнання.

Припускаю, що асортименти наших магазинів дуже сильно знизиться, особливо в сегменті промтоварів, все подорожчає,

– сказав Іноземцев в коментарі Сибирь.Реалии.

Росія може стати новою Північною Кореєю, яку ізолюють від всього цивілізованого світу через хворі амбіції лідера країни.

Доведеться мати багато готівки

З 12 березня ЄС відключає 7 російських банків від глобальної системи SWIFT: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" і ВЭБ.РФ. І Євросоюз вже розглядає розширення цього списку.

Важливо розуміти, що SWIFT – це як соціальна мережа у світі платежів. Саме завдяки цій системі банки між собою пересилають інформацію, яка необхідна для того, щоб переказ коштів знайшов свого отримувача.

Без цієї системи росіяни не зможуть з рахунків вище перелічених банків платити у закордонних інтернет-магазинах, здійснювати перекази з Росії або в Росію (якщо це заробітчани). А власники карток Visa та MasterCard втратять змогу здійснювати безготівкові розрахунки. Залишиться лише готівка. Росіяни і так вже мають проблеми з оплатою через Apple Pay та Google Pay.

Та й це не кінець. Якщо Росія не припинить війну в Україні, то ЄС може відключити всю Росію від системи SWIFT. Тоді країна опиниться в економічній ізоляції, а її мешканці стануть заручниками ситуації. Колишній урядовець Сергій Алексашенко вважає, що санкції вдарять не так по економіці, як по звичайних росіянах.

Відключення найбільших банків від SWIFT призведе до порушення товарообігу, накопичення дефіциту споживчого ринку та прискорення інфляції. Деякі компанії, які працюють з закордонним ринком, можуть збанкрутувати. Пересічний росіянин заплатить за це ціну, оскільки реальні доходи населення зменшаться. Як завжди, інфляція сильніше вдарить по бідних. Сергій Алексашенко Колишній заступник міністра фінансів Росії

Також росіяни вже не можуть розраховуватися безготівково за кордоном, зокрема у ЄС, Великій Британії та США. Адже більшість банків, зокрема й найбільший Сбербанк, потрапили під санкції.

Втрачені інвестиції

Московська біржа вже третій день поспіль не відкривається. Адже всі розуміють, як тільки почнуться торги, усі скидуватимуть в терміновому порядку акції російських компаній.

На кінець 4 березня акції Сбербанку на Лондонській біржі коштували 5 центів. В один момент ціна навіть обвалилася до 1 центу. А нагадаємо, що напередодні вторгнення в Україну ціна сягала 15 доларів. Тобто акції обвалилися на 99,7%. Схожа доля спіткала й інші російські компанії.

Неможливо було Московську біржу відкрити. Всі просто намагалися б реалізувати всі акції всіх компаній. Для Росії це було б те саме, що крах у 2008 році на американській біржі,

– провів аналогію Олег Гетман.

Тож росіянам потрібно готуватися вже – як тільки Московська біржа відкриє торги, їхні інвестиції миттєво знеціняться.

Безробіття

Західні санкції концентровано вдарили по певних галузях країни. Тож експерти прогнозують, що найбільш ймовірно багато людей втратять роботу, якщо працюють у таких галузях як:

будівництво;

нерухомість;

банківська справа;

ІТ-аутсорсинг, промисловість;

подорожі;

готельний бізнес;

також роздрібна торгівля.

Прощавай відпустка

ЄС, Канада, США та декілька інших країн закрили свій повітряний простір для російських літаків. А деякі європейські країни і взагалі ввели заборону на в’їзд російських громадян. У деякі країни Європи все ще можна потрапити наземним шляхом (поки що), але про комфортні та швидкі перельоти можна забути.

На мою думку, ми побачимо повне блокування повітряного простору, відмову від будь-яких транзитних повідомлень. Напевно, будуть якісь серйозні наслідки для російських громадян, які живуть за кордоном. Буде повне скасування віз. Думаю, багато чого відбудеться — у міру того як світ спостерігатиме за тим, що відбувається,

– спрогнозував економіст Владислав Іноземцев.

До слова, росіяни матимуть проблеми навіть з перельотами у країни, де для них повітряний простір відкритий. Все тому, що ЄС запровадив заборону на постачання комплектуючих для літаків і висунув вимогу повернути літаки, придбані у лізинг. Тож на авіаційну галузь теж очікує криза.

Дефолт не за горами

Найбільший банківський холдинг JPMorgan стверджує, що Росії загрожує дефолт. Цього місяця Росія має погасити державні облігації на суму понад 700 мільйонів доларів, а резерви заморожені. Якщо вона цього не зробить, то можна очікувати дефолту вже 15 квітня.

"Росія загалом завинила трохи менш як 40 мільярдів доларів на міжнародному ринку. Будь-який пропущений платіж може спричинити ланцюжок та привести економіку Росії до краху," – заявили аналітики.

Нагадаємо, що санкції Заходу суттєво обмежили можливість Росії залучати інвестиції.

Економісти, опитані The Guardian, очікують, що економіка Росії у 2022 році скоротиться на 7%. До початку війни вважалося, що економіка навпаки виросте – на 2%.

Те, що буде спад в економіці, тут і обговорювати нічого, питання тільки в масштабі,

– сказав Іноземцев.

Такі невтішні для економіки Росії прогнози роблять лише з врахуванням тих санкцій, які вже наклали на Росію. Та Захід не зупиниться, допоки всі російські війська не вийдуть з України. Цілком ймовірно, що наступними кроками стануть повне відключення Росії від SWIFT та введення ембарго на нафту й газ.

Канада, до прикладу, вже відмовилася від російської нафти.

Те ж саме закликав зробити в США Ілон Маск та наростити власний видобуток нафти й газу.

Без російського газу планує обійтися й Німеччина.

Якщо країни Європи вирішать відмовитися від російських нафти та газу, то російська економіка потерпить критичного удару. Адже понад половину експорту складають саме ці сировини. А альтернативи у Європи є: газ можуть купувати у США, а нафту – в Азії.

Як це все зупинити

За підрахунками Центру економічного відновлення, 1 день війни обходиться Росії у 20 мільярдів євро! Триває вже десятий день. І це без врахування наслідків санкцій. Чи не краще було б витрати ці гроші всередині країни для покращення якості життя звичайних росіян?

Проти війни вже почали виступати навіть люди, наближені до Путіна. Зокрема, й мільярдер Дерипаска.

Залізна завіса вже опустилася. Мене дуже просять це не казати, але я за мир. За три тижні стане зрозуміло, що буде з банками. Подивимося хто залишиться від наших партнерів. Думаю, ми дуже здивуємось, скільки їх залишилося. Їх можна буде перерахувати по пальцях руки,

– заявив мільярдер.

У Росії – 144 мільйони людей, які зараз страждають від наслідків санкцій через рішення однієї людини – Путіна. Хто сильніший: 144 мільйони чи одна людина, яка вже навіть побоюється власного оточення? Якщо росіяни згуртуються та разом вийдуть на протести проти війни – їх будуть змушені почути. Адже можна розігнати протест на тисячу людей, але неможливо проігнорувати заклик мільйонів.