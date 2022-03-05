Все хорошо знают: эту кашу заварил Путин – Акунин об участии России в войне на Донбассе

Известный российский писатель Борис Акунин считает, что конфликт на Донбассе спровоцировал именно президент России Владимир Путин. И то, что он там сейчас делает – это преступление.

Об этом Акунин рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю. Заметим, что Дудь о войне России против Украины высказался лишь на 5-й день боевых действий, хотя и имеет украинские корни.

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Российская пропаганда о Донбассе – полная туфта

По словам Акунина, все это полная туфта, которую Кремль рассказывает о событиях на Донбассе. Речь прежде всего о фейках по поводу распятого мальчика и кататсрофы малайзийского "Боинга" (пропаганда убеждает, что это сделала Украина – 24 канал).

Мы прекрасно знаем, что конфликт на Донбассе спровоцировал Путин, который вливал туда деньги, посылал военных, как бы они себя ни называли. Мы все это хорошо знаем – это было совсем недавно. У нас всех – отличная память. Эту кашу заварил Владимир Владимирович Путин,

– подчеркнул писатель.

Он добавил, что пропаганда также использует нарративы о неонацистах в Киеве. Однако здесь нет ничего нового и ничего интересного. Действует это обычно на людей с не очень развитыми умственными способностями. А в России таких – всегда много.

Относительно националистов, по мнению Акунина, такие люди есть в любой молодой стране. А ведь нужно создавать нацию.

Кто такой Борис Акунин

Это российский писатель, сценарист, востоковед и переводчик грузинского происхождения. Настоящее имя – Григорий Чхартышвили.

К режиму Путина он оппозиционно настроен. Сейчас живет во Франции, хотя уверяет, что не эмигрировал.

На выборах мэра Москвы 2013 года он публично поддержал кандидата от оппозиции Алексея Навального. В 2014 году подписал обращение российских деятелей культуры против оккупации Крыма. А в 2017 году был одним из тех, кто выступил против ареста украинского режиссера Олега Сенцова.

Известные произведения – "Азазель", "Турецкий гамбит", "Левиафан", "Статский советник", "Черный город".

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