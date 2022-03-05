Сам Юрий Дудь не сразу высказывал свою позицию относительно войны России в Украине. Теперь же поговорил с Акуниным о его мнении по поводу ситуации.

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В истории такое происходило много раз. Когда начинает падать уровень жизни у людей и уровень поддержки власти. У правителя возникает соблазн и все вокруг него ему говорят да-да. Провести маленькую победоносную войну, которая быстро будет выиграна и тогда все наладится,

– объясняет Акунин.

Он проводит параллель с Путиным. Возможно, окружение его убедило, что в таком случае враги закроются.

"Население будет хлопать в ладоши и говорить: да, ну мы живем бедно, вокруг много несправедливости, но у нас великая страна, которая всех побеждает. Это в точности ситуация 1904 года, когда Николай II, такой же самодержец, вдруг начал понимать, что с ним происходит что-то не то. И напал на Японию, чтобы одержать легкую победу. А тогда оказывается, что недооценил силы противника в реальности", – говорит русский писатель.

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