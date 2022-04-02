"Вторая армия мира" ворует миксеры, шубы и кур: как россияне мародерствуют в Украине

Российские солдаты, кроме зверств, совершаемых на украинской земле, отличились еще одной привычкой – мародерством. "Вторая армия мира" выносит все, что можно: фены, шубы, миксеры, ноутбуки. Украли даже кур в поселке.

Оккупанты советуются со своими женами, что лучше украсть. В одном из перехваченных СБУ разговоров жена даже удивляется мужу: "какой россиянин не украдет".

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Мародерство в России официально одобряют

Еще в начале марта у армии захватчиков стали заканчиваться резервы. Поэтому их руководство приказало им перейти на "самообеспечение", то есть позволили им мародерство, при этом – в чужой стране.

Сначала россияне бегали за курами

Кремлевская верхушка позаботилась о том, чтобы в своей армии были ракеты для бомбардировки мирных украинских городов. В то же время на продовольствие солдатам, очевидно, не хватило. Российских военных отправили воевать против Украины с сухпайками, срок годности которых истек еще в 2015 году.

Обнародовали видео, как россияне бегали по двору частного дома за курами, пытаясь убить их палками. Один россиянин собирал мертвую птицу и складывал тушки в мешок.

Как российские военные ловили кур в украинских дворах: видео мародерств

Потом начали брать все что видели

Курами россияне не ограничились. Так сказать, почувствовали азарт и покусились на бытовую технику, сервизы, кроссовки, костюмы. Они опустошали продуктовые магазины, отбирали у мирных жителей еду, одежду и грабили церкви.

В Херсонской области россияне додумались обокрасть магазин сантехники. Они вошли и забрали унитазы. Наверное, надеялись привезти "трофеи" на родину.

Оккупанты на Херсонщине украли унитазы: видео

В БТР везли ковры

В Черниговской области россияне складывали в свои БТР чайники и ковры. В сети опубликовали видео, где украинские защитники осмотрели брошенную технику россиян в поселке Новая Басань. Бойцы ВСУ обнаружили старые недействительные купоны 90-х годов, удочки, велосипеды, детские игрушки и сковородку. Зачем оккупантам старые недействительные купоны – непонятно. Хотя, возможно, взять хоть что-то – это уже российская привычка.

На Киевщине захватчики также положили глаз на ковры. Они воровали их из многоэтажек вблизи Гостомельского аэропорта.

Ковры на российской технике / Скриншот с видео

Из Чернобыля выносили даже ложки

Российские оккупанты вышли из Чернобыльской атомной электростанции 31 марта. Покидая станцию, "вторая армия" выносила и имущество.

Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко рассказал, что оккупанты воровали более-менее ценные вещи: компьютеры, кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на Чернобыльской АЭС. С территории гостиницы в городе Чернобыль украли сервизы, вилки, ложки, тарелки.

Деньги тоже воруют

Украинские защитники ликвидировали россиянина Дениса Цибенко. Он грабил мирных украинцев, ведь у него нашли много украшений и валюту: доллары и фунты.

Мародер был родом из Псковской области. Справились с ним с помощью Javelin.

Награбленное Цибенко золото / Фото из телеграма

Украденные чайники отправляют в Беларусь

Российские солдаты посылают "сувениры" домой курьерскими службами из белорусского города Мозырь. Работники экспресс-доставки заметили, как оккупанты выгружали пакеты с вещами, которые точно им не принадлежали.

Российские жены в восторге от "подвигов" своих мужей

Русские не стесняясь кичатся мародерством перед своими родными. В их понимании обокрасть дома мирных жителей – подвиг.

СБУ перехватила разговор, где мародер звонит по телефону жене с украинской SIM-карты, которую он якобы "нашел" вместе с мобильным, и цинично заявляет, что "может зайти в любую квартиру и взять что угодно". Говорит, когда его приспешники приедут домой – закроют ипотеку. Добавим, что домой будут ехать, скорее всего, "двухсотыми".

Мародерство для российских солдат стало уже похоже на поход в супермаркет. Один из них рассказывал жене, что набрал пробники косметики и одежду. Особенно его удивили оригинальные кроссовки. Он отметил, что вещи в Украине качественные и ремонты красивые.

Жена же хвалит своего "добытчика".

Ну и хорошо – это привет из Украины будет. Чё, нормально. Ну какой русский человек не сопрет чего-то,

– сказала россиянка.

Российский солдат хвастается мародерством:

Для чего россиянам ложки, ковры и унитазы

Так, учитывая поступки россиян, можно подумать, что они пришли "освобождать" украинцев от кроссовок, фенов, ковров или унитазов.

На самом деле, мародеры неоднократно записывали видео, мол, посмотрите, как живут украинцы. Они восхищались обычными для наших людей продуктами. Это свидетельствует о нехватке элементарных вещей у российских граждан.

С другой стороны, возможно, это часть менталитета захватчиков. В общем, похоже, что кражи – просто привычка россиянина.