Вы давали клятву Гиппократа, – Виктор Ляшко обратился к российским врачам

Министр здравоохранения осудил российских медиков, которые не выходят на митинги. По мнению Ляшко, они таким образом поддерживают варварские действия своего президента.

Ляшко призвал к тому же рассказывать правду о войне своим пациентам. Чиновник опубликовал обращение к российским медикам 1 марта.

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Виктор Ляшко обратился ко всем врачам с заверением, что в Украине сейчас происходит война, а не какая-то "военная операция".

Это терроризм, потому что ваши военные обстреливают мирные кварталы наших городов, стреляют в машины экстренной медицинской помощи, разрушают наши больницы бомбами, не дают доставить лекарства и продукты питания в больницы, убили уже 16 детей (еще 45 детей с разными степенями ранений спасли наши медики),

– говорится в обращении.

Министр призывает российских врачей идти на митинги на всех площадях города. Если они не сделают этого, то это означает, что медики поддерживают действия своего президента.

Все врачи когда-то давали клятву Гиппократа, но, очевидно, российские медики забыли об этом. Ляшко отмечает, что сейчас они просто наблюдают за ничтожными действиями своего лидера.

Скоро и Вы будете смотреть в глаза своему пациенту, которому не сможете помочь, и задумаетесь, почему я не вышел 24, 25, ... февраля или 1 марта на площадь с требованием остановить войну,

– подчеркивает Ляшко.

Единственный выход для российских врачей по мнению чиновника – это осудить войну открыто. Главное – не бояться. Только так они смогут помочь Украине.

Текст публикации Виктора Ляшко:

Медицинские работники и представители медицинской науки, проживающие и работающие в Российской Федерации. Как врач к врачам, как Министр здравоохранения Украины, обращаюсь к вам. Обращаюсь не с просьбой, а с четким посланием!

Вы еще наверняка думаете, что в Украине проводится какая-то "военная операция", которая не имеет никакого отношения к вам или вашей работе?

Это не так! В Украине идет война! Даже не война, а терроризм, который координируется действиями вашего президента. Это терроризм, потому что ваши военные обстреливают мирные кварталы наших городов, стреляют машины экстренной медицинской помощи, разрушают наши больницы бомбами, не дают доставить лекарства и продукты питания в больницы, убили уже 16 детей (еще 45 детей с разными степенями ранений спасли наши медики). Но даже на шестые сутки войны, вы, которые давали клятву Гиппократа и обещали "чисто и непорочно проводить свою жизнь и свое искусство", просто наблюдаете, как действия вашего лидера приводят к гуманитарной катастрофе.

Вы не предприняли никаких действий, чтобы осудить и остановить войну в Украине, чтобы по крайней мере проявить солидарность к вашим коллегам по профессии, не говоря уже просто о том, чтобы осудить смерть невинных граждан. Вы продолжаете думать, что это где-то там и это вас не касается.

Это не "там". Это здесь! В свободной и независимой Украине, поддерживаемой всем цивилизованным миром!

А вы, врачи и ученые, уже в ближайшее время почувствуете действие санкций, введенных мировым сообществом против вашего государства, которые пытаются сдержать этот безумный марш.

Вскоре и вы почувствуете, что такое быть без лекарств ведущих мировых производителей, которые не приедут к вам в страну, которую игнорирует весь мир.

Вы почувствуете то, что чувствую сегодня я, когда из-за действий оккупантов, пришедших из вашей страны, не могу доставить лекарства в города, на путях и окрестностях которых происходят боевые действия. Лекарства, которые должны были бы спасти чью-то жизнь.

Скоро и вы будете смотреть в глаза своему пациенту, которому не сможете помочь, и задумаетесь, почему я не вышел 24, 25, ... февраля или 1 марта на площадь с требованием остановить войну.

Вас уже исключают из мировых профессиональных медицинских ассоциаций. Вас лишат возможности публиковаться в мировых научных журналах. Вас уже лишили возможности посетить большинство стран мира и принять участие в мировых конгрессах и увидеть инновационные разработки медицинской отрасли.

Если вас это устраивает, то продолжайте не замечать военную агрессию Российской Федерации против Украины.

Если нет, и вы хотите и дальше посвящать свою жизнь тому, из-за чего когда-то пришли в эту профессию – помогать человечеству, если у вас осталось в сердце то, что имеет каждый наш украинский медик, выходите на площади своих городов.

Осудите войну! Не бойтесь! Скажите правду своим пациентам. Помогите нам украинцам спасти мир!

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