"Вы мне помогли": в районной больнице медик допросил российского военного

В одной из районных больниц Украины врач допросил российского военного. Перед тем раненому оккупанту оказали помощь.

Захватчик подтвердил, что пришел в Украину с оружием в руках. Однако он, мол, ни кого не убивал.

К теме Мы убиваем мирный народ, – российский солдат в плену раскаивается, что верил своим командирам

На вопрос, считает ли это военным преступлением, оккупант ответил не сразу. Он якобы думал, что идет защищать людей, а не убивать. Российский военный отметил, что украинские медики ему очень помогли.

Вы приняли меня по-доброму. У вас дружный и хороший коллектив. Вам без разницы, кто я. Вы делаете свою работу,

– сказал оккупант.

Военный государства-агрессора заверил, что больше в Украину не приедет, разве если его пригласят в гости. На что врач ответил, что сейчас его никто не звал.

Смотрите видео с допроса российского военного:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!