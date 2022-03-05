Війна з Україною – це робота суто суб'єктивного фактору, – російський письменник Акунін

Відомий російський письменник Борис Акунін висловився про війну Росії проти України, яка розпочалася 24-го лютого. Акунін назвав війну проти України – безумством.

Справа не тільки в одній людині

Письменник висловився про військову агресію Росії проти України в інтерв'ю популярному блогеру Юрію Дудю. Останній, до слова, не відразу висловився щодо війни.

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Акунін заявив, що причина війни не тільки в одній людині. На його думку, є об'єктивні та суб'єктивні причини.

Об'єктивні причини, чому Росія перестала бути демократичною країною і скотилася до диктатури – мені зрозумілі. А далі розпочинається тема особистостей в історії,

– сказав письменник.

Він переконаний, що війна Росії в Україні – це суб'єктивний фактор. Акунін звернув увагу на те, що у людей, які довго при владі, відбувається викривлення реальності.

. Володимир Путін – президент Росії з 2012 року. Також він був главою РФ з 2000 до 2008 року.

"Я думаю, що війна з Україною і все це безумство, яке відбувається, це робота суто суб'єктивного фактору. Коли якась велика країна опиняється у безроздільній владі однієї людини і вона перебуває при владі дуже довго... У неї неминуче відбувається відривання від реальності", – сказав Акунін.

На думку Акуніна, такі люди "надто високо сидять" та звисока дивляться на "всіх цих мурах". Унаслідок цього в людини з допомогою оточення складається власна картина світу.

У неї складається уявлення про те, що вона непогрішна і не помиляється та знає краще всіх. По-друге, у неї якісь особисті довірені відносини з долею, з Богом... Це звичайні речі… Вона помазаник божий. Їй далі та краще видно,

– зауважив росіянин.

Путін живе в ілюзорному світі

Письменник додав, що така людина завжди опиняється заручником свого оточення, тому що "нею керують ті, хто надає інформацію".

"Особливо, якщо ця людина, як Путін, живе у XX столітті та навіть не користується інтернетом", – сказав Акунін.

Він навів приклад колишніх лідерів СРСР Леоніда Брєнєва та Констянтина Черненка, яким доповідали інформацію в папках.

"Ці папки складають люди. У цих людей є свої особисті інтереси. По-друге, знання начальника, що йому сподобається, а що не сподобається. У результаті правитель через якийсь час опиняється в ілюзорному сіті.

У цьому світі, наприклад, Україна – це країна, яка ледве терпить правління неонацистів і наркоманів чомусь. І достатньо туди прийти і там все розвалиться.

І українська армія сміховинна й нічого не варта. І Захід слабак, який зразу прогнеться, коли відчує справжню силу. Я собі так уявляю це внутрішнє ментальне влаштування", – заявив письменник.

Історичні паралелі

Російський письменник провів історичні паралелі. Зокрема, він заявив, що під час проблем у державі у правителя виникає спокуса провести "маленьку переможу війну, яка заздалегідь буде виграна і тоді все налагодиться".

Вороги заткнуться, населення буде плескати. Говорити: так, ми живемо бідно, довкола багато несправедливості. Зате у нас велика країна, яка всіх перемагає,

– зазначив Акунін.

Він порівняв теперішню ситуацію з подіями 1904 року, коли Микола II розпочав війну проти Японії. Тоді в Росії була криза й розпочиналися революційні настрої.

"Далі виявляється, що через відірваність від реальності ти переоцінив власні сили та недооцінив сили противника. Далі відбуваються Цусімська битва, Порт-Артур, Кривава неділя", – резюмував Акунін.