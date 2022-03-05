Вслід за Пугачовою та Галкіним: зірки Земфіра і Рената Литвинова вилетіли з Росії

Російська виконавиця Земфіра та світська левиця Рената Литвинова покинули Росію, згідно з повідомленнями російських ЗМІ. Їх побачили в аеропорту Парижа, Франція.

Зазначимо, що Рената Литвинова є любителькою люксових брендів, а в Парижі триває Тиждень моди, який завершиться 8 березня. Проте росіяни не до кінця впевнені, що саме це спонукало її покинути країну в час війни Росії з Україною.

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Рената та Земфіра є близькими подругами, і 24 лютого – у день вторгення Росії в Україну вони обидвоє опублікували в інстаграмі зображення із надписами "Ні війні!".



Допис Ренати Литвинової 24 лютого в інстаграмі / Скриншот з інстаграму

Вони закрили коментарі через ймовірний хейт від росіян. Того ж дня Рената публікувала відео з концерту Земфіри, а сама Земфіра повністю "очистила" свій інстаграм від дописів і залишила лише той, що вона проти військових дій.



Сторінка Земфіри в інстаграмі / Скриншот з інстаграму

5 березня стало відомо, що пара подруг покинула Росію і їх вже нібито бачили в одному з аеропортів у Франції. Самі зірки нічого не коментували та не спростовували інформацію про виїзд. Зазначимо, що пару давно підозрюють у романі або ж навіть у шлюбі – вони начебто одружились у Швеції, де дозволені одностатеві шлюби.



Земфіра та Рената можливо одружені / Фото з відкритих джерел

Як про Україну раніше відгукувались зірки

У 2014 році, коли Росія почала вводити свої війська на Донбас, Земфіра змінила головну сторінку свого офіційного сайту: на чорному тлі було розміщене відео 2008 року, де співачка виконувала українською мовою пісню "Відпусти" гурту Океан Ельзи. Перед виконанням пісні вона сказала: "Я хочу підтримати, передати привіт, подякувати, приєднатися до всіх українських музикантів. Останні кілька років я кажу, що в Росії, звичайно, більше можливостей, більше грошей. В Україні — більше душі".

У 2015 році на фестивалі в Тбілісі Open Air Земфіра розгорнула український синьо-жовтий стяг, але вже у 2016 році під час концерту у Вільнюсі вона з матюками попросила фанів прибрати українські прапори, які почали розгортати українці. Через це чимало людей покинули зал, а Литвинова тоді виступила на її захист у соціальних мережах. 2 квітня 2020 року Земфіру внесли в базу "Миротворець" за заперечення російської агресії та маніпулювання суспільно значимою інформацією.

Щодо Ренати Литвинової, то про неї інформації в мережі значно менше. Станом на 2018-й рік вона не порушувала українське законодавство і прикордонники її пропускали в Україну, оскільки та їхала на похорон режисерки Кіри Муратової.