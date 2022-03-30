Face про Моргенштерна

У розмові з Юрієм Дудем репер зізнався, що не поважає зараз людей, яких називає "котами-леопольдами", тобто тими, які кажуть "лише б не було війни, ми за мир" і так далі, а також тих, які висловлюються "за" російську агресію. До першого типу він відніс Моргенштерна.

До слова Вбиваючи українців, Росія вбиває власну демократію, – опозиційний репер Face

Загалом в мене спірне відчуття з приводу того, що він "легендарний персонаж". Я думаю, він з тих людей, які легко можуть домовитись з будь-якою владою і не здивуюсь, якщо він це вже зробив або зробить в найближчий час,

– каже Face.

Зокрема він зачепив тему телеграм-каналу виконавця, бо з не з чуток підозрює, що ресурс має угоду з пропагандистським "Газпром-Медіа". Також він засудив останній відеокліп Моргенштерна "12", де той зачепив тему війни в Україні і закликав до миру. У ньому навіть з'явився українець:

"Розумієш, я зараз зневажаю всіх "котів-леопольдів" і не вважаю повноцінними висловлювання, сказаними в дусі "лиш би не було війни". Це кінцівка відео здалась мені ганебною. Як ти, бітмейкер Палагін, як українець, можеш такому чудаку віддати для кліпу голосові повідомлення своєї мами, над якою бомби літають?".

За його словами, медійним людям треба говорити прямо про війну та вторгнення. Хоча позицію Моргенштерну він називає все ж кращою, ніж те, якби він просто мовчав чи виступав "за війну". Проте для нього це позиція відсижування на двох стільцях. Такої ж думки він і про репера Басту.

Я не знаю чи добра це людина, чи погана, але я знаю, що позиція в нього очевидно двох стільцв. І вашим, і нашим, лише для себе, для сім'ї. Дуже російський підхід, дуже грамотний. Тому що з точки зору бізнесу, навіть якесь сліпе підтримування тоталітарного режиму в Росії – це може бути не найбліьш грамотне роішення, не кажучи про те, коли артист рухається як я,

– зазначає Face.

Росіянину прикро дивитись, як люди мовчать. Він вважає, що без одичинної сміливості у людях нічого не може статись у плані колективної сміливості. "Нам цю х**ню розхльобувати ще десятиліттями чи не століттями", – переконаний репер.