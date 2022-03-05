Живемо бідно, але всіх перемагаємо, – Акунін спрогнозував, що чекає росіян

Російський блогер та журналіст Юрій Дудь взяв інтерв'ю у письменника Бориса Акуніна. Письменник представляє себе в опозиції до влади в Росії.

Сам Юрій Дудь не одразу висловлював свою позицію щодо війни Росії в Україні. Тепер же поговорив із Акуніним про його думку з приводу ситуації.

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В історії таке відбувалось багато разів. Коли починає падати рівень життя в людей та рівень підтримки влади. У правителя виникає спокуса і всі навколо нього йому кажуть так-так. Провести маленьку переможну війну, яка швидко буде виграна і тоді все налагодиться,

– пояснює Акунін.

Він проводить паралель із Путіним. Можливо, оточення його переконало, що в такому випадку вороги закриються.

"Населення буде плескати в долоні і казати: так, ну ми живемо бідно, навколо багато несправедливості, але в нас велика країна, яка всіх перемагає. Це в точності ситуація 1904 року, коли Микола ІІ, такий же самоутриманець, раптом почав розуміти, що з ним відбувається щось не те. І напав на Японію, щоб мати легку перемогу. А тоді виявляється, що недооцінив сили противника в реальності", – каже російський письменник.



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