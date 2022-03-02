Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час брифінгу.

До теми Пишаюся бути українцем, такої патріотичності не бачив у жодної нації, – Кличко

За його словами, головне завдання зараз – зробити так, щоб 55 – 60% росіяни були проти війни.

Тобто нам треба переконати ще 25 – 30%, тоді путінським режим можна буде зупинити, він (лідер Кремля) буде не так активно воювати в Україні та буде змушений звертати увагу на свій народ,

– вважає радник міністра.

Українці мають доносити росіянам правду

Вадим Денисенко закликав українців телефонувати та писати своїм родичам чи знайомим у Росії, показуйвати їм фото та відео того, що насправді відбувається в Україні, особливо бомбардування Харкова чи Маріуполі.

"Ми повинні деморалізувати нашого ворога всередині. Бо якщо він буде проти цієї війни, то не зможе воювати з нами. Перемога все одно буде за Україною", – підсумував Денисенко.