Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко на брифинге.

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По его словам, главная задача сейчас – сделать так, чтобы 55 – 60% россияне были против войны.

То есть нам нужно убедить еще 25 – 30%, тогда путинский режим можно будет остановить, он (лидер Кремля) будет не так активно воевать в Украине и будет вынужден обращать внимание на свой народ,

– считает советник министра.

Украинцы должны доносить россиянам правду

Вадим Денисенко призвал украинцев звонить по телефону и писать своим родственникам или знакомым в России, показывать им фото и видео того, что на самом деле происходит в Украине, особенно бомбардировки Харькова или Мариуполи.

"Мы должны деморализовать нашего врага внутри. Потому что если он будет против этой войны, то не сможет воевать с нами. Победа все равно будет за Украиной", – подытожил Денисенко.