55 – 60% росіян мають бути проти війни, тоді путінський режим можна зупинити, – Денисенко

Українці мають показувати росіянам правду про те, що відбувається в Україні, лише так вдасться зупинити війну. Якщо 55 – 60% росіян будуть проти війни, тоді путінський режим можна буде зупинити.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час брифінгу.

До теми Пишаюся бути українцем, такої патріотичності не бачив у жодної нації, – Кличко

За його словами, головне завдання зараз – зробити так, щоб 55 – 60% росіяни були проти війни.

Тобто нам треба переконати ще 25 – 30%, тоді путінським режим можна буде зупинити, він (лідер Кремля) буде не так активно воювати в Україні та буде змушений звертати увагу на свій народ,

– вважає радник міністра.

Українці мають доносити росіянам правду

Вадим Денисенко закликав українців телефонувати та писати своїм родичам чи знайомим у Росії, показуйвати їм фото та відео того, що насправді відбувається в Україні, особливо бомбардування Харкова чи Маріуполі.

"Ми повинні деморалізувати нашого ворога всередині. Бо якщо він буде проти цієї війни, то не зможе воювати з нами. Перемога все одно буде за Україною", – підсумував Денисенко.