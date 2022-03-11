Про переїзд Івана Урганта повідомила низка російських ЗМІ, проте сам ведучий ще не підтвердив факту еміграції. Кажуть, що чоловік залишив країну з дружиною та двома дітьми.

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Допис, який розмістив Ургант 24 лютого у форматі чорного квадрату, став останнім у його соцмережі. Після цього ведучий не з'являвся в ефірі. У пресслужбі російського телеканалу пояснювали, що розважальну програму прибрали із порядку денного "у зв'язку з важливими суспільно-політичними подіями".



Іван Ургант покинув Росію, – ЗМІ / Скриншот з інстаграму ведучого

Незадовго до вторгнення Росії на територію України він жартував у своєму розважальному шоу "Вечірній Ургант" про дату нападу. Раніше розвідка казала, що це мало статись 16 лютого.

"А коли війна? 16-го? Це погано! Виходить, у Валієвої (фігуристка Каміла Валієва) 15-го числа коротка програма, 16-го – війна, 17-го – довільна програма. Це вона довільну кататиме вже під час війни. Може, перенести війну? Це не Олімпіада, там можна рухати дати… Там далі весна розпочинається, 8 березня. … Потім Великий піст. … У мене є пропозиція: давайте перенесемо війну. Скасовувати не будемо, все таки війна. Перенесемо на 700 років. Дочекаємось, коли на нас нападуть марсіани, і тоді, забувши про все ось це, всі разом об'єднаємось із марсіанами та скоїмо напад на країни НАТО", – казав ведучий.

Тоді його жарт не оцінили українці, грузини, вірмени та інші народи, натомість росіяни хвалили його за насмішки.

Загалом Ургант ніколи не був проукраїнсько налаштований, зважаючи на місце роботи, де він працював – "Перший канал", а також його, до прикладу, жарти у 2013 році під час телепрограми "Смак". Ведучий тоді сказав: "Я порубав зелень, як червоний комісар мешканців українського села", але згодом вибачився в мережі перед українцями.

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