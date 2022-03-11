О переезде Ивана Урганта сообщил ряд российских СМИ, однако сам ведущий еще не подтвердил факт эмиграции. Говорят, что мужчина покинул страну с женой и двумя детьми.

К слову Алла Пугачева впервые после отъезда из России вышла на связь и потролила российского попа.

Позиция Ивана Урганта по отношению к Украине

Сообщение, которое разместил Ургант 24 февраля в формате черного квадрата, стало последним в его соцсети. После этого ведущий не появлялся в эфире. В пресс-службе российского телеканала объясняли, что развлекательную программу убрали из повестки дня "в связи с важными общественно-политическими событиями".



Иван Ургант покинул Россию – СМИ / Скриншот из инстаграмма ведущего

Незадолго до вторжения России на территорию Украины он шутил в своем развлекательном шоу "Вечерний Ургант" о дате нападения. Ранее разведка говорила, что это должно было произойти 16 февраля.

"А когда война? 16-го? Это плохо! Выходит, у Валиевой (фигуристка Камила Валиева) 15-го числа короткая программа, 16-го – война, 17-го – произвольная программа. Это она будет произвольную катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это не Олимпиада, там можно двигать дат ы … Там дальше весна начинается, 8 марта… Потом Великий пост… У меня есть предложение: давайте перенесем войну… Отменять не будем, все-таки война… Перенесем на 700 лет. Дождемся, когда на нас нападут марсиане, и тогда, забыв обо всем этом, все вместе объединимся с марсианами и совершим нападение на страны НАТО", – говорил ведущий.

Тогда его шутку не оценили украинцы, грузины, армяне и другие народы, но россияне хвалили его за насмешки.

В целом Ургант никогда не был проукраинско настроен, учитывая место работы, где он работал – "Первый канал", а также его, к примеру, шутки в 2013 году во время телепрограммы "Вкус". Ведущий тогда сказал: "Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинского села", но впоследствии принес извинения в сети перед украинцами.

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