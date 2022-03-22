Попри те, що Агутін і Варум давно живуть у Росії, вони одні з небагатьох, хто висловились проти російської агресії. На початку березня Анжеліка у своєму інстаграмі написала розлогий допис українською та російською мовами і натякнула, що саме Росія розпочала війну, написавши: "Хто винен, розсудять нащадки, якщо звичайно виживуть".

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Тепер подружжя разом з чотирма музикантами з інших країн, зокрема, Америки, Куби та Італії, взяли участь в онлайн-концерті та зібрали гроші для українських дітей, які разом із батьками вимушено виїхали з України.

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Зазначимо, що на обкладинці пісні Варум вказали як співачку з України. Адже це так – Анжеліка Варум народилася у Львові. Після закінчення школи в 1987 році вона переїхала до Москви, де її батько працював музичним керівником у групі естрадного виконавця Валерія Леонтьєва. Намагалася поступити у Московське театральне училище імені Щукіна, але не пройшла через український акцент. Проте згадом їй вдалось реалізувати свою кар'єру у Москві.