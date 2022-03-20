Відомо, що Тетяна Лазарєва завжди підтримувала Україну та відкрито засуджувала російську агресію. У ситуації з повномасштабним вторгненням в Україну вона одразу заявила, що не підтримує дії Кремля.

До слова Навряд чи зможу повернутись до Росії, – Тетяна Лазарєва про війну з Україною

Ведуча пробула у Києві в розпал військових дій щонайменше 2 тижні. Вона не приховувала, що хоче евакуюватись, проте не назад в Росію – жінка розуміла, що там її ніхто чекати не буде. 11 березня вона приїхала в Краків.

"Я поїхала із Києва. На цьому мої пригоди в Україні закінчились. Чого не скажеш про тих, хто там лишився. Я перепрошую у всіх, хто на відміну від мене не може виїхати зараз, щоб опинитися в безпечнішому місці. Я більше не можу з вами бути поряд фізично, але подумки залишуся назавжди. Як і назавжди, для мене тепер українці – герої. Слава Україні! Героям слава!" – писала Тетяна в інстаграмі.

Згодом Лазарєва відправилась до Іспанії.

Я в Іспанії. Прийшла до тями. Було дивне відчуття – ось воно, тіло, ноги-руки, все це вдома, у знайомій та абсолютно безпечній обстановці, а ось голова десь там залишилася, у Києві. Три дні пішло на те, щоб з'єднатися, зібрати все в купку. Зібралася. Оглядаюся. Думаю, що далі. Повертатися до Росії не планую,

– написала телеведуча.

Вона також прокоментувала ситуацію з хейтерами в мережі, які їй не дають спокою. Проте Тетяна зізналась, що має до них "стійкий імунітет".

Тетяна Лазарєва була в Києві у розпал війни: дивіться відео 24 каналу