У самому центрі Москви на Манежній площі відбулося дивовижне – залунав гімн України. Його співали кілька чоловіків, яких схопили омонівці.

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Активістів вже вели в автозаки, а вони у той час співали "Ще не вмерла Україна". Решта протестувальників знімали це на відео, а звичайні перехожі зупинилися, аби глянути на те, що відбувається.

У Москві співають гімн України: відео

Зауважимо, 6 березня протести відбулися у 44 містах Росії. На них затримали понад 2 тисячі людей, найбільше – у Москві.

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