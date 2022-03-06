В самом центре Москвы на Манежной площади произошло удивительное – раздался гимн Украины. Его пели несколько мужчин, которых схватили омоновцы.

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Активистов уже вели в автозаки, а они в то время пели "Ще не вмерла України". Остальные протестующие снимали это на видео, а обычные прохожие остановились, чтобы посмотреть на происходящее.

В Москве поют гимн Украины: видео

Заметим, 6 марта протесты прошли в 44 городах России. На них задержали более 2 тысяч человек, больше всего – в Москве.

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