Росіяни почали сумніватися у тому, що в їхній країні все нормально. Про це Акунін заявив в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю.

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Без оголошення війни, вночі, як Гітлер якийсь у 1941 році. Скинув залізні колони з літаками на сусідню державу. Це що таке? У людей має включатися історична пам'ять. Я думаю, що зараз, як ніколи, багато людей вперше засумнівалися, що в країні все нормально і що її правитель нічого собі,

– сказав письменник.

Він додав, що Путін сам собі зменшив термін при владі та послабив позиції. Тепер, щоб керувати державою, йому потрібно масово закривати роти.

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