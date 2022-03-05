Россияне начали сомневаться, что в их стране все нормально. Об этом Акунин заявил в интервью журналисту Юрию Дудю.

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Без объявления войны, ночью, как Гитлер в 1941 году. Сбросил железные колонны с самолетами на соседнее государство. Что это такое? У людей должна включаться историческая память. Я думаю сейчас, как никогда, многие впервые засомневались, что в стране все нормально и ее правитель ничего себе,

– сказал писатель.

Он добавил, что Путин сам себе сбавил срок у власти и ослабил позиции. Теперь, чтобы управлять государством, ему нужно массово закрывать роты.