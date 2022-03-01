"Не я його туди посилав": розмова російського військового з батьком

Наші військові не лише беруть у полон російських окупантів. Вони ще й телефонують їхнім рідним, щоб сповістити їх про це.

На Чернігівщині військові з 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського взяли у полон солдатів і їхнього командира. Наші хлопці зателефонували до батька одного з вояк окупанта, щоб він міг поговорити зі своїм сином.

До теми Здаються цілими підрозділами: у Генштабі повідомили про падіння морального духу росіян

Батько переконує, що не він його в Україну посилав

Наші військові зателефонували до Анатолія Кириловича, так звуть батька російського солдата. Ось діалог батька з сином:

– Я в полоні.

– Н***я собі, як туди потрапив?

– На навчання виїхали. Зараз у Чернігівській області.

– А як ви в полон то потрапили?

– Та так, доїхали... на кордон.

Після цього короткого діалогу з батьком поговорив наш військовий.

– Ваш син у нас у полоні. Ваш син приїхав на територію нашої країни, щоб воювати з нами. Ви розумієте це? Розумієте?

– Не я його туди послав.

– Не ви його туди посилали?

– Так, так…

– Скільки у вас дітей взагалі? П'ятеро.

– П'ятеро… Тобто, для вас одним менше, одним більше – нічого. Так?

– Ні, всі однакові.

Дивіться на відео, як батько розмовляє з російським військовим у полоні:

Батько полоненого захотів поговорити з його командиром. Останній зізнався, що їх просто кинули. Він сказав, що під назвою навчань їх вивезли в іншу країну та просто кинули майже в центрі України.

Міняйте, будь ласка, свою країну. Вирішуйте, Анатолій Кирилович,

– закликав батька наш військовий.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!