"Не я його туди посилав": розмова російського військового з батьком
Джерело:телеграм Сегодня
Наші військові не лише беруть у полон російських окупантів. Вони ще й телефонують їхнім рідним, щоб сповістити їх про це.
На Чернігівщині військові з 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського взяли у полон солдатів і їхнього командира. Наші хлопці зателефонували до батька одного з вояк окупанта, щоб він міг поговорити зі своїм сином.
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Батько переконує, що не він його в Україну посилав
Наші військові зателефонували до Анатолія Кириловича, так звуть батька російського солдата. Ось діалог батька з сином:
- – Я в полоні.
- – Н***я собі, як туди потрапив?
- – На навчання виїхали. Зараз у Чернігівській області.
- – А як ви в полон то потрапили?
- – Та так, доїхали... на кордон.
Після цього короткого діалогу з батьком поговорив наш військовий.
- – Ваш син у нас у полоні. Ваш син приїхав на територію нашої країни, щоб воювати з нами. Ви розумієте це? Розумієте?
- – Не я його туди послав.
- – Не ви його туди посилали?
- – Так, так…
- – Скільки у вас дітей взагалі? П'ятеро.
- – П'ятеро… Тобто, для вас одним менше, одним більше – нічого. Так?
- – Ні, всі однакові.
Дивіться на відео, як батько розмовляє з російським військовим у полоні:
Батько полоненого захотів поговорити з його командиром. Останній зізнався, що їх просто кинули. Він сказав, що під назвою навчань їх вивезли в іншу країну та просто кинули майже в центрі України.
Міняйте, будь ласка, свою країну. Вирішуйте, Анатолій Кирилович,
– закликав батька наш військовий.
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