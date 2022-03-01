Займання на покрівлі оперного театру ліквідували. Залучили 40 рятувальників та 7 одиниць техніки.
Важливо Окупанти завдали потужного ракетного удару по Харкову: відео обстрілу Майдану Свободи
Удар по Харкову
Близько 8:00 росіяни завдали нищівного ракетного удару по центру Харкова. Влучили у Майдан Свободи. Після потужного вибуху все навколо розлетілось вщент. Центральна площа зруйнована.
Рятувальники розбирають завали / Фото ДСНС
Обвуглені авто / Фото ДСНС
Особливого цинізму додає те, що поруч розташоване бомбосховище. Окупанти навмисно гатили туди, де були мирні жителі.
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