Возгорание на кровле оперного театра ликвидировали. Привлекли 40 спасателей и 7 единиц техники.

Важно Оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Харькову: видео обстрела Майдана Свободы

Удар по Харькову

Около 8:00 россияне нанесли сокрушительный ракетный удар по центру Харькова. Попали в Майдан Свободы. После мощного взрыва все вокруг разлетелось вдребезги. Центральная площадь разрушена.



Спасатели разбирают завалы / Фото ГСЧС



Обугленные авто / Фото ГСЧС

Особого цинизма добавляет то, что рядом расположено бомбоубежище. Оккупанты намеренно били туда, где были мирные жители.

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