Обстріл Харківської ОДА: постраждало 6 людей, кількість загиблих уточнюють

Росіяни завдали жорсткого ракетного удару по центру Харкова. Постраждало 6 людей, серед яких – дитина. Кількість загиблих ще уточнюють.

Займання на покрівлі оперного театру ліквідували. Залучили 40 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Важливо Окупанти завдали потужного ракетного удару по Харкову: відео обстрілу Майдану Свободи

Удар по Харкову

Близько 8:00 росіяни завдали нищівного ракетного удару по центру Харкова. Влучили у Майдан Свободи. Після потужного вибуху все навколо розлетілось вщент. Центральна площа зруйнована.



Рятувальники розбирають завали / Фото ДСНС



Обвуглені авто / Фото ДСНС

Особливого цинізму додає те, що поруч розташоване бомбосховище. Окупанти навмисно гатили туди, де були мирні жителі.

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