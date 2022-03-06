8 березня, у селищі Барвиха, де живуть високопосадовці та російські знаменитості, мав відбутися великий концерт. У залі Barvikha Luxury Village повинен був виступити відомий російський співак Валерій Меладзе, повідомляє 24 канал.

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Валерія Меладзе "скасовують" в Росії

Після відео музиканта із закликом домовитися та припинити війну росіяни почали здавати квитки на концерт. Як повідомляє телеграм-канал Mash, квитки коштували від 20 до 60 тисяч рублів (що становить приблизно від 6 до 18 тисяч гривень).

За кілька днів до шоу Валерія Меладзе прибрали з афіш, а його концерт перенесли на рік вперед. Luxury Village начебто не розірвав співпрацю з артистом, однак скасування виступу може бути пов'язане з його висловлюванням про війну.

Замість Валерія Меладзе виступатимуть Юрій Антонов та Олександр Сєров.



Концерт Меладзе перенесли / Скриншот з сайту

Зауважимо, Валерій Меладзе також втратив контракт з російським музичним каналом. RU.TV припинив співпрацю з артистами, які не мовчать про війну в Україні.

Що казав Меладзе про війну

Нагадаємо, ще 24 лютого російський співак грузинського походження записав відео, у якому висловився про війну проти України.

"Сьогодні сталося те, що не могло і не мало відбуватися ніколи. Історія коли-небудь розсудить і розставить все на свої місця. Ну а сьогодні я хочу попросити вас, я благаю припинити воєнні дії й сісти за стіл переговорів. Люди повинні вміти домовлятися. Для цього нам дано мову, для цього нам дано всі здібності. Люди не повинні гинути. Це потрібно припинити", – закликав Валерій Меладзе.

Валерій Меладзе закликав зупинити війну:

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