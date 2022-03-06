Російські зірки, які виступали в соцмережах з закликами "Ні війні", масово відлітають за кордон. Слідом за ними Ксенія Собчак. У мережі припустили, що телеведуча, яка говорить про війну в Україні, злякалась путінських спецслужб та емігрувала з Москви, поки очільник Кремля не дібрався до неї.

До теми Івлєєва, Дудь та Оксімірон: які російські блогери виступили проти війни з Україною

Ксенія Собчак про відліт з Росії

Однак журналістка запевнила, що нікуди не тікала. Вона нібито давно планувала відпустку з 5-річним сином у Тель-Авіві. Ба більше, Собчак вважає, що війна – не привід не виконувати обіцянки.

Я лечу, а не відлітаю. Зараз у дитини канікули в школі, і ми летимо у відпустку, яку давно заплановану. Так я дотримуюся власної поради – не піддаватися паніці. Я росіянка, я громадянка Росії, я нікуди не емігрую, у мене немає ніяких інших громадянств,

– висловилася Ксенія Собчак.

Цікаво, ще в середині лютого Ксенія Собчак називала Путіна "адекватним та зрілим політиком" на тлі Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Що Ксенія Собчак каже про війну в Україні

Після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, Ксенія Собчак зізналась, що не вірила в це до останнього. Вона нібито проти проти війни та смертей мирних людей, але путінську агресію в Росії, як і вимагає Кремль, називає "спеціальною операцією", а Зеленському радить піти на поступки.

"Ми, росіяни, ще багато років будемо розхльобувати наслідки сьогодення. Тепер я віритиму тільки в найгірші сценарії. Хоча завжди була оптимісткою… Володимир і Володимир! Поступіться одне одному, будь ласка! Заради ваших дітей! І заради наших", – писала Ксенія Собчак в інстаграмі.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!