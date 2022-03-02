Свою позицію висловив міністр цифрової трансформації України у відеозверненні. Він пояснив, що Путін керує росіянами, монополізував владу і хоче потрапити в історію,

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"Він забирає і забере ваші кращі роки життя. Ви вже не зможете полетіти у будь-яку цивілізовану країну світу – повітряний простір просто закритий", – сказав Федоров.

Також він перерахував низку обмежень, які зіпсують росіянам життя. Зокрема, важко отримати візу, картки не приймаються за кордоном, соцмережі можуть бути заблоковані, міжнародні компанії припиняють роботу з Росією.

Рублі ви скоро зможете просто здавати на макулатуру. Ви стаєте ізгоями,

– наголосив міністр.

Федоров закликав висловити свою позицію

Попри все, Федоров нагадав росіянам, що вони можуть обрати інше життя. Варто лише не мовчати.

"Однак ви – таланти і можете приносити цьому світові користь: створювати мільярдні компанії, рятувати життя людей. Зараз ваш час і ваші найкращі роки", – заявив міністр.

Федоро закликав росіян висловити свою позицію.

Федоров звернувся до росіян: дивіться відео

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