Свою позицию высказал министр цифровой трансформации Украины в видеообращении. Он пояснил, что Путин руководит россиянами, монополизировал власть и хочет попасть в историю.

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"Он забирает и заберет ваши лучшие годы жизни. Вы уже не сможете полететь в любую цивилизованную страну мира – воздушное пространство просто закрыт", – сказал Федоров.

Также он перечислил ряд ограничений, которые испортят россиянам жизнь. В частности, трудно получить визу, карточки не принимаются за рубежом, соцсети могут быть заблокированы, международные компании прекращают работу с Россией.

Рубли вы скоро сможете просто сдавать на макулатуру. Вы становитесь изгоями,

– подчеркнул министр.

Федоров призвал выразить свою позицию

Несмотря ни на что Федоров напомнил россиянам, что они могут выбрать другую жизнь. Стоит только не молчать.

"Но вы – таланты и можете приносить этому миру пользу: создавать миллиардные компании, спасать жизни людей. Сейчас ваше время и ваши лучшие годы", – заявил министр.

Виктор призвал россиян высказать свою позицию.

Федоров обратился к россиянам: смотрите видео

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