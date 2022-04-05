Пропаганда росіян пробиває не тільки дно, а й всі норми людської моралі. Тоді, коли світ анонсує нові санкції, Москва намагається відмитись від своїх звірств.

Важливо Російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну

Як реагує цивілізований світ

Очевидно, що страшні кадри вразили кожну людину, яка має хоч мінімальний рівень емпатії. Кожен другий допис у соцмережах присвячений загиблим. Українці мусять кричати про звірства загарбників, аби світ чув та бачив, на що здатна Росія. У Бучу приїхав і президент Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! Після звільнення міст на Київщині в кожному з населених пунктів виявляли мертвих українців, яких жорстоко вбивали росіяни. Загалом протягом 1 – 3 квітня вивезли вже 410 тіл вбитих мирних мешканців. У Бучі виявили не лише багато тіл на дорогах, а й братську могилу. Росіяни вбивали людей одною кулею в голову, як колись це робило НКВД – зв'язавши та поставивши на коліна.

Зеленський зустрівся з людьми у Бучі: відео

Звісно, на Заході трагедію не могли залишити поза увагою.

США терміново почали готувати нові санкції. Джо Байден закликав створити трибунал для розслідування воєнних злочинів Путіна.

Про нові жорсткі обмеження заявили і в ЄС. Серед них – заборона на російське вугілля, а також закриття кордонів. Наголосили, що ніхто, крім росіян, не міг цього вчинити. Усіх винних у воєнних злочинах обов'язково притягнуть до відповідальності.

Крім того, лунають заяви про виключення Росії з Радбезу ООН. У Німеччині, Італії, Данії повідомили про масову висилку російських дипломатів, а Польща пропонує створити спеціальну міжнародну комісію з розслідування трагедії в Бучі.

Інші країни цивілізованого світу теж засудили дії росіян. Мовиться про Ізраїль, Велику Британію, Канаду, країни Балтії, Францію тощо. Росію й так ізолювали після нападу на Україну 24 лютого, тепер, найімовірніше, її взагалі відріжуть від всього світу. Ніхто не хоче мати справу зі звіром.

У ЄС шоковані звірством росармії в Бучі:

Як реагує Росія

Фейки про "живих трупів"

Один з найбільших телеграм-каналів російської пропаганди заявив своїм читачам, що насправді, мовляв, загиблі на фото – це актори, й вони живі. Росіяни показали відео, де на 12 секунді труп нібито рухає рукою.

Рівень цинізму просто зашкалює. Насправді у цій ситуації немає, що аналізувати, адже й дитині видно заломлення світла на відео. Ніякого руху там навіть близько немає, а видавати секундний фрагмент за докази – це неадекватність.

Фейки росіян про звірства в Бучі:

Далі пропагандисти змінили тактику

Схоже, фейки про "живих трупів" не подіяли навіть на найбільших поціновувачів Соловйова чи Скабєєвої. Тому пропагандисти вигадали нову брехню.

У Міноборони Росії запустили маячню, мовляв, це таки не актори, а загиблі люди, але вбили їх буцімто українці. Ця пропаганда походить з розряду, що нібито "ми самі в себе стріляємо". Абсолютно нелогічні речі, але, оскільки росіяни вірили у попередні байки, є ризики, що можуть повірити і в це. Адже їм роками брешуть з екранів телевізорів та телефонів.

До слова, цю "версію" пропагандисти просувають та залучають до неї кого можуть, зокрема своїх "експертів". Наприклад, американця Майкла Малуфа із сумнівною репутацією.

Виставляють себе "жертвою"

У світових ЗМІ російська влада підло намагається подати себе як жертву. Час від часу вони викидають у європейський інфопростір, зокрема німецький, "страждання росіян".

Російські дипломати навіть намагаються скликати Радбез ООН щодо звірства своїх же військових у Бучі. Вони надіслали запит, щоб випередити Україну. Розстріли та катування мирного населення росіяни назвали "кричущою провокацією українських радикалів".

Росіяни ховають свої звірства навіть у браузері

У російському Яндексі немає знімків розбомбленого передмістя Києва, загиблих на вулицях та інших фотодоказів військових злочинів окупантів. Пошуковик навмисно заблокував всі фотографії Бучі після звірств окупантів.

Текстовий пошук в Яндексі теж показує тільки новини російських пропагандистських ЗМІ, тобто підтягує тільки фейки.



Що показує російський Яндекс за запитом "Буча" / Скриншот

Росія ніколи не відмиє ці злочини

Як би російські пропагандисти не намагались приховати свої злочини, весь світ все одно знає правду. До звичайних росіян це також згодом дійде, однак чи буде в цьому сенс? Неважливо, чи зрозуміють жителі Росії, які звірства вчиняли їх співвітчизники. Важливо, аби кожен поніс покарання, і це неодмінно буде. Відповідальність нестимуть і російські військові, і пропагандисти, і прості громадяни, які закривають очі на злочини своєї влади та підконтрольних їй військових-вбивць.

Не пробачимо! Кадри звірства окупантів у Бучі: