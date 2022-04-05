Пропаганда россиян пробивает не только дно, но и все нормы человеческой морали. Тогда, когда мир анонсирует новые санкции, Москва пытается отмыться от своих зверств.

Важно Российских военных, которые совершали зверства в Буче, снова возвращают в Украину

Как реагирует цивилизованный мир

Очевидно, что страшные кадры поразили каждого человека, имеющего хоть минимальный уровень эмпатии. Каждое второе сообщение в соцсетях посвящено погибшим. Украинцы должны кричать о зверствах захватчиков, чтобы мир слышал и видел, на что способна Россия. В Бучу приехал и президент Владимир Зеленский.

Обратите внимание! После освобождения городов Киевской области в каждом из населенных пунктов обнаруживали мертвых украинцев, которых жестоко убивали россияне. В целом в течение 1 – 3 апреля вывезли уже 410 тел убитых мирных жителей. В Буче обнаружили не только много тел на дорогах, но и братскую могилу. Руоссияне у людей одной пулей в голову, как когда-то это делало НКВД – связав и поставив на колени.

Зеленский встретился с людьми в Буче: видео

Конечно, на Западе трагедию не могли оставить без внимания.

США срочно начали готовить новые санкции. Джо Байден призвал создать трибунал для расследования военных преступлений Путина.

О новых жестких ограничениях заявили и в ЕС. Среди них – запрет на российский уголь, а также закрытие границ. Подчеркнули, что никто, кроме россиян, не мог этого совершить. Всех виновных в военных преступлениях обязательно привлекут к ответственности.

Кроме того, звучат заявления об исключении России из Совбеза ООН. В Германии, Италии, Дании сообщили о массовой высылке российских дипломатов, а Польша предлагает создать специальную международную комиссию по расследованию трагедии в Буче.

Другие страны цивилизованного мира тоже осудили действия россиян. Говорится об Израиле, Великобритании, Канаде, странах Балтии, Франции. Россию и так изолировали после нападения на Украину 24 февраля, теперь, вероятнее всего, ее вообще отрежут от всего мира. Никто не хочет иметь дело со зверем.

В ЕС шокированы зверством росармии в Буче:

Как реагирует Россия

Фейки о "живых трупах"

Один из крупнейших телеграм-каналов российской пропаганды заявил своим читателям, что на самом деле, мол, погибшие на фото – это актеры, и они живы. Россияне показали видео, где на 12 секунде труп якобы двигает рукой.

Уровень цинизма просто зашкаливает. На самом деле в этой ситуации нечего анализировать, ведь и ребенку видно преломление света на видео. Никакого движения там даже близко нет, а выдавать секундный фрагмент за доказательства – это неадекватность.

Фейки россиян о зверствах в Буче:

Далее пропагандисты изменили тактику

Похоже, фейки о "живых трупах" не подействовали даже на самых больших ценителей Соловьева или Скабеевой. Поэтому пропагандисты придумали новую ложь.

В Минобороны России запустили бред, мол, это же не актеры, а погибшие люди, но убили их якобы украинцы. Эта пропаганда происходит из разряда, что якобы "мы сами в себя стреляем". Абсолютно нелогичные вещи, но, поскольку россияне верили в предыдущие байки, есть риски, что могут поверить и в это. Ведь им годами врут с экранов телевизоров и телефонов.

К слову, эту "версию" пропагандисты продвигают и привлекают к ней кого могут, в частности своих "экспертов". Например, американца Майкла Малуфа с сомнительной репутацией.

Выставляют себя "жертвой"

В мировых СМИ российские власти подло пытаются подать себя как жертву. Время от времени они выбрасывают в европейское инфопространство, в частности немецкое, "страдания русских".

Российские дипломаты даже пытаются созвать Совбез ООН о зверствах своих же военных в Буче. Они прислали запрос, чтобы опередить Украину. Расстрелы и пытки мирного населения россияне назвали "вопиющей провокацией украинских радикалов".

Россияне прячут свои зверства даже в браузере

В российском Яндексе нет снимков разбомбленного пригорода Киева, погибших на улицах и других фотодоказательств военных преступлений оккупантов. Поисковик намеренно заблокировал все фотографии Бучи после зверств оккупантов.

Текстовый поиск в Яндексе тоже показывает только новости российских пропагандистских СМИ, то есть подтягивает только фейки.

Что показывает российский Яндекс по запросу "Буча" / Скриншот

Россия никогда не отмоет эти преступления

Как бы российские пропагандисты ни пытались скрыть свои преступления, весь мир все равно знает правду. До обычных россиян это также впоследствии дойдет, однако будет ли в этом смысл? Неважно, поймут ли жители России, какие зверства совершали их соотечественники. Важно, чтобы каждый понес наказание, и это непременно будет. Ответственность будут нести и российские военные, и пропагандисты, и простые граждане, которые закрывают глаза на преступления своей власти и подконтрольных ей военных-убийц.

Не простим! Кадры зверства оккупантов в Буче: