Як повідомляють у Генштабі Збройних сил України, втрати окупанта з кожним днем лише зростають.

До теми Опір війні в самій Росії зростає з кожною годиною, – Резніков

Зокрема відомо, що з початку нападу Росії на Україну сумарні втрати противника такі:

В особовому складі – 5710 людей, полонених – 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 одиниць,

Гелікоптерів – 29 одиниць,

Танків – 198 одиниць,

ББМ – 846 одиниць,

Артилерійських систем – 77 одиниць,

Засобів ППО – 7 одиниць,

РСЗВ – 24 одиниць,

Цистерн з ПММ – 60 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 одиниці,

Катери – 2 одиниці,

Автомобільної техніки – 305 одиниць.

У Генштабі підкреслюють, що дані уточнюються. А сам підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!