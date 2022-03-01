Як повідомляють у Генштабі Збройних сил України, втрати окупанта з кожним днем лише зростають.

До теми Опір війні в самій Росії зростає з кожною годиною, – Резніков

Зокрема відомо, що з початку нападу Росії на Україну сумарні втрати противника такі:

  • В особовому складі – 5710 людей, полонених – 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 одиниць,
  • Гелікоптерів – 29 одиниць,
  • Танків – 198 одиниць,
  • ББМ – 846 одиниць,
  • Артилерійських систем – 77 одиниць,
  • Засобів ППО – 7 одиниць,
  • РСЗВ – 24 одиниць,
  • Цистерн з ПММ – 60 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 одиниці,
  • Катери – 2 одиниці,
  • Автомобільної техніки – 305 одиниць.

У Генштабі підкреслюють, що дані уточнюються. А сам підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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