Как сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины, потери оккупанта с каждым днем только растут.

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В частности известно, что с начала нападения России на Украину суммарные потери противника таковы:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожено и повреждено самолетов – 29 единиц,

Вертолетов – 29 единиц,

Танков – 198 единиц,

ББМ – 846 единиц,

Артиллерийских систем – 77 единиц,

Средств ПВО – 7 единиц,

РСЗО – 24 единиц,

Цистерн с ГСМ – 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 единицы,

Катера – 2 единицы,

Автомобильной техники – 305 единиц.

В Генштабе подчеркивают, что данные уточняются. А сам подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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